شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت رباعى الأرجل يلعب تنس الريشة مع البشر والان مع تفاصيل الخبر

صمم فريق صغير من علماء الروبوتات في مختبر أنظمة الروبوتات بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ روبوت رباعي الأرجل قادر على لعب تنس الريشة مع لاعبين بشريين، وفي دراستهم، المنشورة في مجلة "ساينس روبوتيكس"، استخدم الفريق وحدة تحكم قائمة على التعلم التعزيزي لمنح الروبوت القدرة على تتبع حركة الريشة أثناء اللعب والتنبؤ بها والاستجابة لها، مما يُظهر جدوى استخدام الروبوتات متعددة الأرجل في سيناريوهات رياضية ديناميكية.



روبوت التنس

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، تشبه رياضة تنس الريشة رياضة التنس، ويكمن الفرق الرئيسي في استخدام الريشة بدلاً من كرة التنس، والهدف واحد، وهو ضرب الريشة فوق شبكة موضوعة في منتصف الملعب لخصم ينتظره، ويتطلب لعب تنس الريشة مهارة في حركة القدمين للمناورة بسرعة إلى الوضع المطلوب، وبراعة في الذراعين واليدين لضرب الريشة بدقة وإرسالها فوق الشبكة إلى الموقع المطلوب.

وتطلب منح الروبوت هذه القدرات بعض التعديلات، حيث كان التعديل الرئيسي هو منحه أربع أرجل بدلاً من الاثنتين اللتين يستخدمهما البشر.



تنس الريشة

يمنح هذا التكوين الروبوت مزيدًا من الثبات والمرونة في الحركة، ولمنحه هذه القدرات، زوده الباحثون بكاميرا ستيريو وذراع ديناميكية، كما زودوه بوحدة تحكم قائمة على التعلم المعزز لتمكينه من تحديد موضعه والاستجابة بشكل مناسب للريشة.

وساعد الروبوت تطبيق ما وصفه الفريق بـ"نموذج ضوضاء الإدراك" لمقارنة بيانات العالم الحقيقي من الكاميرا ببيانات قاعدة البيانات التي بناها أثناء التدريب.

سمح هذا للروبوت بالانخراط في أنشطة تشبه أنشطة لاعبي تنس الريشة، مثل متابعة الضربات والرمي وإمالة قاعدته للخلف أو للأمام، لإبقاء الريشة في مجال رؤيته.

وأظهرت الاختبارات، أن التدريب كان مُجديًا؛ فقد تمكن الروبوت، الذي أطلق عليه الفريق اسم ANYmal-D، من التحرك في الملعب بشكل جيد والحفاظ على تبادل الكرات مع اللاعبين البشر لما يصل إلى 10 ضربات.