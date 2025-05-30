شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن تحقيق متجر التطبيقات لمعاملات ومبيعات للمطورين بـ 400 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة Analysis Group بتمويل من أبل، أن متجر التطبيقات في الولايات المتحدة ساهم في تسهيل معاملات ومبيعات المطورين بأكثر من 400 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للدراسة، يمثل هذا نموًا قدره 2.9 ضعفًا في النظام البيئي منذ عام 2019، وفي بيان صحفي صدر اليوم، أعلنت شركة أبل أن الرقم البالغ 406 مليارات دولار يقسم حسب كل فئة:

• 277 مليار دولار من السلع والخدمات المادية

• تجارة التجزئة العامة: 146 مليار دولار

• السفر: 41 مليار دولار

• توصيل الطعام واستلامه: 38 مليار دولار

• خدمات حجز السيارات: 31 مليار دولار

• البقالة: 14 مليار دولار

• الدفع الرقمي: 7 مليارات دولار

• 75 مليار دولار من الإعلانات داخل التطبيقات

• 53 مليار دولار من السلع والخدمات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، "لأكثر من 15 عامًا، أتاح متجر التطبيقات فرصًا رائعة لمطوري التطبيقات ورواد الأعمال والشركات من جميع الأحجام، ويشمل ذلك العديد من المطورين الأمريكيين الذين يبتكرون ويبنون أعمالهم ويحققون نجاحًا استثنائيًا على متجر التطبيقات، سنواصل الاستثمار في الأدوات والتقنيات والموارد الفعالة لمساعدة المطورين في الولايات المتحدة وحول العالم على الارتقاء بتطبيقاتهم إلى آفاق جديدة وخلق تجارب ثورية للمستخدمين.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي لا تزال فيه شركة أبل تواجه انتقادات لاذعة من الجهات التنظيمية بشأن ممارساتها في متجر التطبيقات، إلا أن أبل وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أن متجر التطبيقات "أوقف أكثر من ملياري دولار من المعاملات الاحتيالية المحتملة، وحظر ما يقرب من مليوني تطبيق محفوف بالمخاطر من الوصول إلى المستخدمين" في عام 2024.