شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتطلع إلى نمو ألعاب الهواتف المحمولة تزامنًا مع إطلاق نظام iOS 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة أبل، مع اقتراب مؤتمر أبل العالمي للمطورين (WWDC) الرائد، على اهتمامها بفرص ألعاب الهواتف المحمولة، ولدى أبل بالفعل خدمة أركيد بنظام iOS، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من ألعاب الهواتف المحمولة، بما في ذلك ألعاب مستقلة كلاسيكية شهيرة مثل Stardew Valley.

ووفقًا لتقرير Digital Trends، تُقدم الشركة خطوةً إضافيةً بالاستحواذ على أول استوديو ألعاب لها، RAC7، المُطوّر للعبة Sneaky Sasquatch الشهيرة على منصة أبل آركيد.

تنضم آبل إلى بعض الشركات الأخرى التي يبدو أنها غير متوقعة في استثمارها في ألعاب الهواتف المحمولة - على سبيل المثال، حيث استحوذت نتفليكس على العديد من استوديوهات الألعاب بعد إطلاق ألعاب نتفليكس في عام 2021، مما يجعل ألعاب الهواتف المحمولة السحابية متاحة لمشتركي نتفليكس.

في غضون ذلك، أكدت بلومبرج بأن أبل تعمل على تطوير تطبيق ألعاب مخصص لنظام iOS 19 وسيحل التطبيق محل تطبيق مركز الألعاب، وسيتكامل مع خدمة Apple Arcade لاستضافة ميزات مثل قوائم المتصدرين، والتوصيات، والتحديات، والميزات الاجتماعية.

كما يمكن دمج التطبيق الجديد مع iMessage أو FaceTime لتسهيل اللعب الجماعي عن بُعد.

يأتي استثمار أبل الإضافي في ألعاب الهواتف المحمولة في وقت يشهد فيه استخدام الألعاب السحابية، التي تتيح للمستخدمين بث الألعاب إلى أجهزتهم دون الحاجة إلى تنزيل ملفات ضخمة، نموًا متزايدًا، وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا التحول من خلال عروضها للألعاب السحابية على Xbox.