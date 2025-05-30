شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تدرس فرض ضريبة خدمات رقمية بنسبة 10% على شركات التكنولوجيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير صحفية عن نية ألمانيا فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على منصات الإنترنت الرئيسية مثل جوجل وفيسبوك، وذكرت رويترز أن الفصائل السياسية في البلاد توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من هذا العام لفرض هذه الرسوم على شركات الخدمات الرقمية.

وصرح وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، خلال مقابلة مع مجلة شتيرن، قائلاً: "تدير هذه الشركات أعمالًا بالمليارات في ألمانيا بهامش ربح مرتفع للغاية، وتستفيد بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي للبلاد، بالإضافة إلى بنيتها التحتية لكنها لا تدفع ضرائب تُذكر، وتستثمر القليل جدًا، ولا تُقدم للمجتمع إلا القليل جدًا".

كما درست دول أخرى حول العالم وفرضت ضرائب على الإيرادات الإلكترونية التي تحققها أكبر شركات تكنولوجيا الإنترنت، ووفقًا لرويترز، فإن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا وكندا لديها تشريعات مماثلة لمسودة القانون التي يقترحها وزير الثقافة الألماني.

وفي حال إقرار الضريبة، قد تواجه ألمانيا ردًا انتقاميًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب ، وكان ترامب قد صرّح في فبراير بأنه سيسعى لفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض ضريبة خدمات رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.