شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستهدف تحقيق رقم قياسي في إطلاق 170 صاروخًا مداريًا فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة سبيس إكس إلى إطلاق مهمة مدارية كل يومين تقريبًا في عام 2025، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وقالت آن ماسون، مديرة إطلاق الفضاء للأمن القومي في سبيس إكس ، خلال مكالمة مع الصحفيين "نحن نستهدف 170 عملية إطلاق بحلول نهاية العام".

ومن شأن ذلك أن يحطم الرقم القياسي الذي حققته الشركة في عام واحد بـ 134 عملية إطلاق مداري ، والذي تم تسجيله العام الماضي فقط.

وأضاف ماسون، خلال المكالمة التي أجريت والتي كانت بمثابة معاينة لإطلاق سبيس إكس المخطط له اليوم 30 مايو للقمر الصناعي GPS III SV08 لصالح قوة الفضاء الأمريكية : "أجد دائمًا أنه من المدهش أن هذا الإيقاع أصبح طبيعيًا إلى حد ما.

ولكن إذا نظرنا إلى الوراء قبل خمس سنوات فقط، في عام 2020 عندما أطلقنا حوالي 25 مرة، وهو معدل صحي مرتين في الشهر، والآن نطلق في المتوسط ​​كل يومين إلى ثلاثة أيام ، وأعتقد أن هذا يوضح كيف كانت إمكانية إعادة استخدام فالكون وموثوقيتها، بالإضافة إلى العمل الجاد والتفاني من جانب فريق سبيس إكس، أمرًا بالغ الأهمية لدعم الوصول المضمون إلى الفضاء.

وقالت ، نفّذ صاروخ فالكون 9، وهو الصاروخ الرئيسي لشركة سبيس إكس، 132 عملية إطلاق مدارية العام الماضي، أما العمليتان الأخريان فقد أُنجزتا بفضل صاروخ فالكون هيفي القوي، ويتميز كلا صاروخي فالكون بمراحل أولى قابلة لإعادة الاستخدام ثلاث منها في صاروخ هيفي وهو عامل رئيسي في إيقاع الإطلاق المذهل لسبيس إكس.

كما أشار ماسون ، إن المراحل العليا لكلا الصاروخين قابلة للاستبدال، لكن سبيس إكس أصبحت جيدة جدًا في إنتاج تلك القطعة المعقدة من الأجهزة.

وقال مايسون "لدينا مرحلة ثانية تنطلق من خط الإنتاج كل يومين ونصف ، وخصص حوالي ثلثي عمليات الإطلاق المدارية العام الماضي لبناء شبكة ستارلينك للإنترنت عريض النطاق التابعة لشركة سبيس إكس في مدار أرضي منخفض .

وستارلينك هي أكبر شبكة أقمار صناعية جُمِّعت على الإطلاق، إذ تضم أكثر من 7500 مركبة فضائية نشطة حاليًا.

وتشهد شبكة ستارلينك نموًا مستمرًا، كما تظهر إحصائيات هذا العام، فقد أطلقت سبيس إكس 64 مهمة مدارية حتى الآن في عام 2025 (جميعها باستخدام صاروخ فالكون 9)، وكانت 48 منها رحلات ستارلينك.

هذا يعني أن معدل الإطلاق اليومي هو 0.43 مما يستلزم على سبيس إكس تسريع وتيرة الإطلاق قليلاً للوصول إلى الهدف الذي ذكره ماسون: 170 إطلاقًا في عام واحد يعادل حوالي 0.47 إطلاقًا يوميًا.

وتشير هذه الأرقام إلى عمليات الإطلاق المدارية فقط، لذا فهي لا تشمل رحلات ستارشيب التجريبية دون المدارية، الصاروخ العملاق الذي تطوره سبيس إكس لمساعدة البشرية على استعمار المريخ .

وأطلقت الشركة أربع رحلات تجريبية لستارشيب في عام 2024 ، وأجرت ثلاث رحلات حتى الآن هذا العام، كان آخرها يوم الثلاثاء 27 مايو .

