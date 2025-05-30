شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على طريقة أسهل لتسجيل الخروج دون حذف بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يُطوّر واتساب خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التوقف عن استخدام خدمة الرسائل دون حذف بيانات حساباتهم ، وذلك في الإصدار التجريبي 2.25.17.37 من واتساب، الذي نشرته شركة أندرويد أوثوريتي ، حيث يُتيح خيار "تسجيل الخروج الجديد للمستخدمين خيار تسجيل الخروج من جهاز واتساب الرئيسي مع الاحتفاظ ببيانات التطبيق وتفضيلاته أو حذفها.

وعمليًا، الطريقة الوحيدة المتاحة حاليًا لتسجيل الخروج من تطبيق واتساب للهواتف المحمولة هي إما مسح بيانات التطبيق من إعدادات جهاز أندرويد أو حذف واتساب كليًا على نظام iOS ، الأجهزة المرتبطة التي تعمل بإصداري الويب وسطح المكتب من واتساب تُسهّل الأمر كثيرًا، إذ توفر زرًا واضحًا لتسجيل الخروج أسفل ملف تعريف المستخدم.

ويقع زر تسجيل الخروج الجديد في إعدادات مستخدم واتساب أسفل زر حذف الحساب ، ووفقًا لموقع Android Authority ، فإن خيار "مسح جميع البيانات والتفضيلات" يُؤدي هذه الوظيفة بالضبط، بينما يُعد خيار "الاحتفاظ بجميع البيانات والتفضيلات" أفضل لأخذ استراحة مؤقتة من الخدمة، أو للمستخدمين الذين لا يملكون أجهزة ببطاقتي SIM ويحتاجون إلى تبديل حساباتهم، حيث سيبقى الحساب كما كان عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

وليس من الواضح متى ستُطرح هذه الميزة التطويرية للعامة، أو ما إذا كانت ستكون متاحة على نظامي أندرويد وiOS، نظرًا لاختلاف عملية تسجيل الخروج لكل منهما حاليًا ، وقد طلبنا من ميتا مزيدًا من المعلومات.