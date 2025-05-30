شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا السبب فى نفاذ بطارية هاتف بيكسل بعد آخر تحديث من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل، بيانًا بشأن المشكلة التى تُسبب استنزافًا سريعًا لبطاريات مستخدمى هواتف بيكسل، وقد ألقى بعض مستخدمى بيكسل اللوم على تطبيق إنستجرام فى انخفاض عمر بطاريات هواتفهم.

ونصح الخبراء مستخدمى بيكسل الذين يواجهون هذه المشكلة حذف تطبيق إنستجرام من هواتفهم.

وقد جاء فى بيان جوجل: "ابتداءً من اليوم، يُطلق إنستجرام تطبيقًا مُحدّثًا يُفترض أن يُصلح مشكلة استنزاف البطارية على أجهزة أندرويد، لذا يُرجى التأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق إنستجرام لحل هذه المشكلة.

وكان يُعزى آخر تحديث أمنى لهاتف بيكسل لشهر مايو إلى مشكلة فى بطارية بعض هواتف بيكسل وقد لاحظ العديد من مستخدمى بيكسل الذين ثبّتوا تحديث مايو أن بطارية هواتف بيكسل الخاصة بهم بدأت تنفد أسرع من المعتاد.

ويحتوى تحديث بيكسل لشهر مايو 2025 على تصحيحات أمنية مُطوّرة لإصلاح عيوب برمجية؛ ومع ذلك، لا يتضمن أى ميزات جديدة رئيسية.

ولا يلاحظ مستخدمو هواتف Pixel المتأثرة انخفاض عمر بطارية هواتفهم منذ تثبيت تحديث Pixel الأمنى ​​لشهر مايو فحسب، بل تعانى هذه الهواتف أيضًا من ارتفاع درجة حرارتها، فلا يعتقد الجميع أن السبب هو ما يؤثر على بطاريات Pixel ويتسبب فى إرهاق المستخدمين.

أشار العديد من مستخدمى Pixel على Reddit إلى أنه بعد تحديث Instagram، أصبحت هواتفهم ساخنة جدًا بعد بضع دقائق فقط من الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مستخدمو Pixel الذين يستخدمون تطبيق Instagram استنزاف البطارية السريع ليس فقط أثناء استخدام التطبيق، ولكن أيضًا عندما يكون التطبيق فى الخلفية.