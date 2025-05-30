شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل نسخة DeepSeek المحدثة من نموذج الذكاء الاصطناعى R1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة DeepSeek الصينية الناشئة، عبر رسالة نُشرت على تطبيق “ويتشات”، عن إطلاق النسخة المحدّثة من نموذج الذكاء الاصطناعى المتقدم R1، وذلك على منصة المطورين العالمية Hugging Face، ويأتى هذا التحديث ضمن جهود الشركة لتعزيز مكانتها فى مجال الذكاء الاصطناعي القائم على الاستدلال Reasoning AI.

وبحسب إعلان DeepSeek، فإن التحديث الجديد يُعد “ثانويًا” من حيث التطوير، لكنه يحمل أهمية خاصة نظرًا لأنه متاح بموجب ترخيص MIT المفتوح، مما يسمح باستخدامه التجارى بحرية تامة. ويحتوى المستودع المنشور على Hugging Face فقط على ملفات التكوين والأوزان الخاصة بالنموذج، دون وصف تفصيلى لطريقة عمله أو ميزاته.

ويتميّز النموذج بوزن هائل يبلغ 685 مليار معامل، وهو ما يجعله من أضخم نماذج الذكاء الاصطناعى المتاحة مفتوحة المصدر.

وتشير المعاملات أو “الأوزان” إلى المكونات الداخلية التى تتحكم فى كيفية اتخاذ النموذج قراراته وتفسير البيانات. وبسبب هذا الحجم الكبير، فإن تشغيل النموذج مباشرة يتطلب تجهيزات حاسوبية متقدمة، ولا يُتوقع أن يعمل على الأجهزة الاستهلاكية التقليدية دون تعديلات كبيرة.

وكانت DeepSeek قد لفتت الأنظار عالميًا فى وقت سابق من هذا العام بعد إطلاقها الأولى لنموذج R1، والذى استطاع تقديم أداء منافس لأقوى النماذج العالمية، بما فى ذلك نماذج شركة OpenAI. هذا النجاح لم يمر دون إثارة الجدل، إذ أبدى بعض المنظمين فى الولايات المتحدة قلقهم من أن تقنيات DeepSeek قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.

طرح النموذج الجديد بهذه السعة والترخيص المفتوح يعكس توجّهًا متزايدًا فى الصين نحو نشر نماذج ذكاء اصطناعى قوية بشكل مفتوح، ما يفتح الباب أمام استخدامات تجارية وأكاديمية موسّعة، وقد يشكل تحديًا جديدًا للاعبين الكبار فى المجال.