شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تعزز تجربة البودكاست بميزات جديدة للمستخدمين والمبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبوتيفاي، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التى تهدف إلى تعزيز حضور البودكاست داخل التطبيق، فى إطار منافستها المتواصلة مع آبل ويوتيوب للفوز بلقب الوجهة الأولى لعشاق المحتوى الصوتي.

وستبدأ سبوتيفاى بعرض توصيات للبودكاست على الصفحة الرئيسية للمستخدم، بالإضافة إلى تقديم تبويب “المتابعة” (Following)، والذى يتيح للمستخدمين متابعة أحدث الحلقات من البرامج التى يشتركون بها، دون الحاجة للبحث اليدوى فى أنحاء التطبيق.

وتشمل التحديثات القادمة أيضًا أدوات جديدة لصنّاع المحتوى، تتيح لهم التفاعل بشكل أكبر مع جمهورهم، عبر التعليقات وتوصية المستمعين بمحتوى إضافى ذى صلة مذكور فى الحلقة، مثل بودكاستات أخرى، أو أغانى، أو كتب صوتية، أو قوائم تشغيل—all متاحة مباشرة عبر سبوتيفاي.

وفيما تبدو هذه التعديلات طفيفة ظاهريًا، إلا أنها تأتى ضمن جهود سبوتيفاى الحثيثة لمواجهة التوسع المتزايد لمنافسيها فى مجال البودكاست، خاصة يوتيوب، الذى أطلق هذا الشهر قائمته الأسبوعية لأفضل البودكاستات، فى محاولة لتقويض هيمنة سبوتيفاي وآبل.

من جهة أخرى، تواصل سبوتيفاى استثماراتها فى البودكاست المرئى، حيث أصبح بإمكان جميع المبدعين تحميل محتوى فيديو على المنصة، مع حوافز مالية للبرامج الناجحة ضمن برنامج الشراكة الخاص بها.

رغم هذه المبادرات، لا تزال يوتيوب تتصدر السوق الأمريكية، حيث يفضل نحو ثلث مستمعى البودكاست الأسبوعيين منصة جوجل على سبوتيفاى وآبل. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن التوصيات الجديدة على الصفحة الرئيسية قد بدأت بالفعل بالظهور للمستخدمين عالميًا، وحققت تفاعلًا إيجابيًا من حيث الحفظ والإعجاب ومعدلات الاستماع.

كما أضافت سبوتيفاى ميزة الرموز التعبيرية (الإيموجي)، التى تتيح لصنّاع البودكاست التفاعل مع تعليقات المتابعين بطريقة مرنة ومباشرة، علمًا أن بإمكان المبدعين التحكم الكامل فى ظهور التعليقات أو إيقافها من خلال حساباتهم فى “Spotify for Creators”.

هذه الخطوات تمثل محاولة جديدة من سبوتيفاى لتعزيز مكانتها فى سوق البودكاست المتنامى، وجذب شريحة أوسع من المستخدمين والمبدعين فى أن واحد.