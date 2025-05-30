شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل تطرح ميزة الـ RCS قريباً لتجربة دردشة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت جوجل تعمل على تحديث يُسهّل معرفة جهات اتصالك التي تستخدم RCS (خدمات الاتصالات الغنية) في رسائل جوجل، والآن، يبدو أن هذا التحديث سيُطرح أخيرًا.

والآن بات بإمكان رسائل جوجل عرض شارة RCS بجوار جهات الاتصال التي تدعم هذه الميزة، وستظهر هذه الشارة في قائمة جهات الاتصال بعد الضغط على زر "بدء الدردشة".

لم يُنشر هذا التحديث بالكامل بعد، ويبدو أنه يظهر حاليًا في أحدث إصدار تجريبي، لذا فهو غير متوفر للجميع. لكن إطلاقه يعني أن إصدارًا أوسع نطاقًا على الأرجح قريب جدًا.

وتعد تلك الخطوة هامة للغاية، خاصة أن قبل هذا التغيير، كانت الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما يستخدم RCS هي بدء محادثة والتحقق مما إذا كان حقل الرسالة يشير إلى "رسالة RCS" أو "رسالة نصية".

وسيعمل التصنيف الجديد سواءً كان الطرف الآخر يستخدم نظام أندرويد أو iOS، خاصةً بعد أن رضخت آبل أخيرًا وقررت إضافة دعم RCS إلى iMessage بعد انتظار طويل.

و يوفر RCS مجموعة من مزايا المراسلة الحديثة، مثل مؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، ومشاركة الصور بجودة أعلى، ودعم الدردشة الجماعية - أي كل ما اعتدت عليه من واتساب، أو iMessage، أو ماسنجر، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تشفيرًا شاملًا لمزيد من الخصوصية.

كما لا يعتمد RCS على شبكة هاتفك المحمول مثل الرسائل النصية القصيرة، حيث تُرسل الرسائل عبر بيانات الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi، مما يجعلها أسرع، وقادرة على التعامل مع محتوى أغنى، ومجانية تمامًا - مع العلم أن استخدام البيانات لا يزال يُحتسب ضمن باقة هاتفك المحمول.

مع تحديث جوجل لقائمة جهات اتصال الدردشة الجديدة، أصبحت تظهر الآن "دردشة جديدة" بدلاً من "محادثة جديدة"لتحديد من لديه RCS، ومن المتوقع أن يصبح هذا الخيار الافتراضي على جميع هواتف أندرويد.