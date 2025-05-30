شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Nvidia تتوقع خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب ترخيص شريحة H2O والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنفيديا عن أرباحها للربع الأول من سنتها المالية 2026، والتى انتهت فى 28 أبريل، وقد أصدرت الشركة أرقامًا توضح تأثير القيود الأخيرة التى فرضتها إدارة ترامب على تصدير الرقائق على أعمالها.

وأفادت إنفيديا أنها تكبدت رسومًا بقيمة 4.5 مليار دولار فى الربع الأول بسبب متطلبات الترخيص التى أثرت على قدرتها على بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H2O للشركات فى الصين.

كما أفادت الشركة المصنعة للرقائق أنها لم تتمكن من شحن 2.5 مليار دولار إضافية من إيرادات H2O فى هذا الربع بسبب هذه القيود.

وعندما أُعلن عن متطلبات الترخيص الأمريكية فى أبريل، قالت الشركة إنها تتوقع رسومًا متعلقة بها بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكى للربع الأول.

كما صرّحت إنفيديا، أن متطلبات ترخيص المياه ستؤدى إلى انخفاض إيرادات الشركة بمقدار 8 مليارات دولار أمريكى فى الربع الثانى، والتى من المتوقع أن تبلغ حوالى 45 مليار دولار أمريكى - وهى خسارة كبيرة.

فى مكالمة أرباح الربع الأول للشركة، قال الرئيس التنفيذى، جنسن هوانج، أن الشركة تستكشف حاليًا سبلًا لمواصلة المنافسة فى سوق الذكاء الاصطناعى الصينى، ولكن فى الوقت الحالى، عليها أن تتخلى عن رقائق المياه الخاصة بها.

وقال هوانج: "تُعدّ الصين واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعى فى العالم، وهى منصة انطلاق نحو النجاح العالمى، حيث يوجد نصف باحثى الذكاء الاصطناعى فى العالم هناك؛ والمنصة التى تفوز فى الصين مؤهلة لقيادة السوق العالمية اليوم".



وأضاف: "مع ذلك، فإن سوق الصين، البالغة قيمته 50 مليار دولار، مغلق فعليًا أمامنا، وقد أدى حظر تصدير H2O إلى إنهاء أعمالنا فى مركز بيانات Hopper فى الصين، ولا يمكننا تخفيض قيمة Hopper أكثر من ذلك للامتثال".