شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جوجل يطلق محررًا جديدًا كليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالًا بمرور عشر سنوات على إطلاق صور جوجل “Google Photos”، كشفت شركة جوجل عن نسخة معاد تصميمها من محرر الصور الخاص بالتطبيق، تتضمن أدوات ذكاء اصطناعى جديدة كانت حصرية سابقًا لأجهزة “بيكسل”، ويأتى هذا التحديث الكبير ليمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعى ويبسّط تجربة التعديل من خلال واجهة موحدة وأكثر ذكاءً.

ومن أبرز الإضافات فى التصميم الجديد ميزتا “Reimagine” و*“Auto Frame”*، حيث تسمح الأولى للمستخدمين بإعادة تخيّل محتوى الصور باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدي. فمثلًا، يمكن استبدال سماء غائمة بأخرى مشمسة من خلال أمر نصى بسيط مثل: “سماء زرقاء صافية”.

أما ميزة “Auto Frame”، فتقترح طرقًا مختلفة لتأطير الصورة تلقائيًا، سواء من خلال القص أو التوسيع أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لملء المساحات الفارغة، بما يحافظ على التوازن البصرى للصورة.

وقد أضافت جوجل أيضًا أداة “AI Enhance” الجديدة التى توفر تعديلات فورية باستخدام الذكاء الاصطناعى، مثل دمج تأثيرات متعددة تلقائيًا كتحسين الحدة أو إزالة العناصر غير المرغوبة. كما يمكن النقر على أجزاء محددة من الصورة للحصول على اقتراحات تعديل خاصة بتلك المنطقة، مثل ضبط الإضاءة أو إضافة تمويه للخلفية.

وبحسب بيان جوجل، سيبدأ إطلاق التصميم الجديد تدريجيًا على أجهزة أندرويد اعتبارًا من الشهر المقبل، فيما ستصل المزايا لمستخدمى iOS فى وقت لاحق من هذا العام.

وفى إضافة عملية أخرى، أعلنت جوجل عن إمكانية مشاركة الألبومات عبر رموز QR، لتسهيل الوصول إليها من قِبل الآخرين. وتتيح هذه الميزة طباعة الرمز خلال المناسبات الجماعية، بحيث يمكن للحضور مسح الرمز لعرض الصور أو حتى إضافة صورهم الخاصة.

يُعد هذا التحديث خطوة إضافية من جوجل نحو دمج الذكاء الاصطناعى فى أدوات الحياة اليومية، وتحويل الصور الرقمية إلى تجارب أكثر تخصيصًا وتفاعلية.