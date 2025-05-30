شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نفيديا وAMD يقرران بيع شرائح الذكاء الاصطناعى فى الصين قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نفيديا NVIDIA وAMD قريبًا ببيع شرائح ذكاء اصطناعي جديدة في الصين امتثالًا للقيود الأمريكية على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وفقًا لما أوردته مجلة Digitimes التقنية التايوانية، نقلًا عن مصادر في سلسلة التوريد.

وتخطط NVIDIA لبيع وحدة معالجة رسومية للذكاء الاصطناعي مُبسطة، تحمل الاسم الرمزي "B20"، بينما تتطلع AMD إلى تلبية احتياجات أحمال عمل الذكاء الاصطناعي من خلال وحدة معالجة الرسوميات الجديدة Radeon AI PRO R9700 لمحطات العمل، وفقًا لما أوردته Digitimes، مضيفةً أن الشركتين سيقرران بيع شرائح الذكاء الاصطناعي هذه في الصين اعتبارًا من يوليو.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت رويترز أن إنفيديا تعمل على شريحة ذكاء اصطناعي جديدة اقتصادية، مبنية على بنية بلاكويل الخاصة بها، لتكون مخصصة للصين، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار أمريكي.

وفى المقابل، تبيع الشركة وحدات معالجة الرسومات H20 بسعر يتراوح بين 10000 و12000 دولار أمريكي للوحدة.

كما أعلنت إنفيديا، أنها تكبدت رسومًا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول بسبب متطلبات الترخيص التي أثرت على قدرتها على بيع شريحة H20 AI للشركات في الصين، ولم تتمكن من شحن 2.5 مليار دولار إضافية من شرائح H20 خلال هذا الربع بسبب هذه القيود.