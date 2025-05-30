شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ اختبار Xbox Copilot على iOS وAndroid والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مايكروسوفت بطرح نسخة أولية من تطبيق Copilot للألعاب على نظامي iOS وAndroid. يمكن للمختبرين الآن الوصول إلى Copilot ضمن تطبيق Xbox للأجهزة المحمولة، مما يسمح للمساعد بالعمل كمساعد لتنزيل الألعاب، وسرد الإنجازات، وغير ذلك الكثير.

يتيح لك هذا الإصدار الأول الاطلاع بسرعة على إنجازات Xbox الأخيرة، والحصول على توصيات بالألعاب بناءً على سجل لعبك، وطلب نصائح أو إرشادات حول إكمال الألعاب ، كما ستتمكن من استخدام Xbox Copilot لتنزيل الألعاب وتثبيتها على جهازك في الإصدارات المستقبلية.

حتى أن برنامج Copilot للألعاب، كما يُسمى رسميًا، يتميز بصوت قابل للتخصيص، يُشبه الأصوات الموجودة في برنامج Copilot الرئيسي من مايكروسوفت. كما أن واجهة روبوت المحادثة متشابهة في كلا الإصدارين.

وفي هذا الإصدار المبكر من الميزة المخصصة للأجهزة المحمولة، ستتمكن من الوصول إلى Copilot للألعاب على شاشة ثانية، دون تشتيت انتباهك عن تجربة اللعب الأساسية، كما يوضح تايلور أومالي، مدير البرامج الرئيسي في Xbox.



"يعرف التطبيق المصاحب اللعبة التي تلعبها ويفهم نشاطك على Xbox، لذا يمكنه الإجابة على أي أسئلة حول الألعاب التي تهمك، وتوفير روابط لمزيد من المعلومات عندما يتضمن رده مصادر ويب، أو الإجابة على أسئلة تتعلق بحسابك وسجل لعبك وإنجازاتك."

ولدى مايكروسوفت أيضًا رؤية لتحويل مساعد الطيار هذا إلى مدرب ألعاب بالذكاء الاصطناعي، ليرشدك خلال الألعاب على جهاز إكس بوكس ​​في المستقبل.

وقد عرضت الشركة المصنعة لإكس بوكس ​​في وقت سابق من هذا العام كيف يمكن لواجهة مساعد الطيار المستقبلية للألعاب أن تساعدك في لعب Overwatch 2 من خلال الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبتها أثناء اللعبة أو اقتراح اختيارات جيدة للأبطال لتكملة بقية الفريق.

كما عرضت مايكروسوفت مساعد الطيار داخل ماين كرافت ، حيث يمكنك طرح أسئلة عليه حول كيفية صنع الأشياء، وتتوفر ميزة مماثلة أيضًا في مساعد الطيار على ويندوز .

ويمكنك بدء اختبار Copilot للألعاب في النسخة التجريبية من تطبيق Xbox للأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وسنغافورة، ولدى مايكروسوفت قائمة كاملة بالدول التي يمكنها الوصول إلى النسخة التجريبية، ولكن يبدو أن المملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا لن تتمكن من الوصول إليها بعد.