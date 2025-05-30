تكنولوجيا: Tuxedo تكشف عن Stellaris 16 حاسب محمول قوي ببطاقة GeForce RTX 5090 وذاكرة عشوائية تصل إلى 128 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Tuxedo ترقية كبيرة لجهاز Stellaris 16 في جيله السابع، حيث يدعم الآن قرص SSD فائق السرعة، مع خيار اختيار وحدة معالجة رسوميات (GPU) عالية الأداء. يتيح الجهاز للمشترين الاختيار بين شاشة LED أو شاشة mini-LED، مع إمكانية زيادة الذاكرة العشوائية إلى 128 جيجابايت.

يُعد Stellaris 16 جهازًا محمولًا يركز على الأداء العالي على حساب الأبعاد المدمجة. يأتي مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX، ويمكن للعملاء اختيار إحدى وحدات معالجة الرسوميات: GeForce RTX 5070 Ti، أو GeForce RTX 5080، أو GeForce RTX 5090، التي تصل قوتها القصوى إلى 150 واط مع 25 واط إضافية من تقنية Dynamic Boost، بينما يستهلك المعالج حتى 130 واط.

يتوفر خياران للشاشة: لوحة mini-LED بأقصى سطوع HDR يصل إلى 1000 شمعة/م²، أو شاشة LED بسطوع يصل إلى 500 شمعة/م². كلا الشاشتين بقياس 16 بوصة، بنسبة أبعاد 16:10 ودقة 2560 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث أقصى يبلغ 300 هرتز. توفر شاشة mini-LED تغطية 100% لنطاق ألوان DCI-P3، بينما تغطي شاشة LED نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 99 واط/ساعة، ويأتي مع محول طاقة بقوة 330 أو 420 واط حسب الطراز، مع وعد بمدة تصفح الإنترنت تصل إلى 8.5 ساعات. يدعم الشحن عبر USB-C بقوة تصل إلى 140 واط. يبلغ وزن الجهاز 2.65 كجم لشاشة LED و2.8 كجم لشاشة mini-LED. يتضمن الجهاز فتحتين لقرصي SSD من نوع M.2 2280، أحدهما بتقنية PCI Express 5.0 والآخر بتقنية PCI Express 4.0، مع دعم ذاكرة DDR5 تصل إلى 128 جيجابايت عبر فتحتين.

المصدر: