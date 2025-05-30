تكنولوجيا: Xiaomi Redmi Pad Pro 5G يتفوق على Samsung Galaxy Tab S10 Lite في اختبارات الأداء الأولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتزم شركة Samsung توسيع سلسلة Galaxy Tab S10 بإضافة خيار ثالث خلال هذا العام. بينما تظل أجهزة Galaxy Tab S10 Plus وGalaxy Tab S10 Ultra من بين الأجهزة اللوحية الأكثر قوة، تشير الاختبارات الأولية إلى أن Galaxy Tab S10 Lite لا يمكنه مجاراة الأجهزة اللوحية متوسطة المدى مثل Xiaomi Redmi Pad Pro 5G.

من المتوقع إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 قريبًا، حيث ظهرت معلومات مبكرة عن Galaxy Tab S11 Ultra وعودة خيار رائد بحجم أصغر الشهر الماضي. ومع ذلك، يبدو أن Samsung لم تنتهِ بعد من سلسلة Galaxy Tab S10 للعام الماضي، والتي بدأت بيع أجهزة Galaxy Tab S10 Plus وGalaxy Tab S10 Ultra منذ أوائل أكتوبر.

ظهر جهاز Galaxy Tab S10 Lite، الذي يحمل الرمز SM-X406B، عبر الإنترنت مزودًا بنفس المعالج المستخدم في Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE Plus. وفقًا لاختبارات Geekbench، يستخدم الجهاز معالج Exynos 1380 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15 مع واجهة One UI 7.

في النهاية، يتساوى أداء Galaxy Tab S10 Lite مع أداء أجهزة Galaxy Tab S9 FE، حيث سجل 782 درجة في اختبار الأداء أحادي النواة و2637 درجة في اختبار الأداء متعدد النوى في Geekbench 5.5.1. ونتيجة لذلك، يتخلف الجهاز عن منافسين مثل Redmi Pad Pro 5G، الذي يتفوق بأداء أحادي النواة بنسبة تصل إلى 30% بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. لا تزال تفاصيل أخرى عن Galaxy Tab S10 Lite غير معروفة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز رسميًا خلال الصيف.

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