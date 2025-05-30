شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بلو أوريجين تستهدف 31 مايو لإطلاق رحلة سياحية فضائية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف بلو أوريجين، شركة جيف بيزوس، 31 مايو لإطلاق رحلتها الفضائية السياحية الثانية عشرة، حيث ستنطلق رحلة بلو أوريجين الفضائية المأهولة الثانية عشرة نهاية هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أعلنت بلو أوريجين، التي أسسها جيف بيزوس، مؤسس أمازون، أنها تستهدف يوم السبت 31 مايو لإطلاق رحلتها الفضائية المأهولة التالية دون المدارية.

ستنطلق هذه المهمة، المسماة NS-32، لأنها ستكون المهمة الثانية والثلاثين لمركبة نيو شيبرد القابلة لإعادة الاستخدام، من موقع بلو أوريجين غرب تكساس، وستبث بلو أوريجين الحدث مباشرةً، بدءًا من 30 دقيقة قبل الإقلاع.

وستنقل NS-32 ستة أشخاص إلى الفضاء دون المداري والعودة، في رحلة تستغرق ما مجموعه 10 إلى 12 دقيقة.

كما أن هؤلاء الركاب هم رجل الأعمال والمحامي البنمي خايمي أليمان، الذي شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة؛ وأخصائية الأشعة ومدربة الحياة والمستكشفة جريتشن جرين؛ ورائد الأعمال ومطور العقارات بول جيريس؛ والمعلمة الحائزة على جوائز في المرحلتين الإعدادية والثانوية أيميت ميدينا خورخي؛ ورائد الأعمال النيوزيلندي مارك روكيت؛ ورائد الأعمال الكندي والمغامر ومتسلق الجبال جيسي ويليامز.

وأُطلقت أول رحلة فضائية مأهولة لشركة بلو أوريجين في 20 يوليو 2021، في الذكرى الثانية والخمسين لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، حيث حلّقَ بيزوس بنفسه في تلك المهمة، إلى جانب شقيقه جيف، ورائد الطيران والي فانك، والطالب الهولندي أوليفر دايمن.

وقد نقلت الشركة عددًا من المشاهير في رحلاتها المأهولة، بمن فيهم الممثل الشهير ويليام شاتنر، بطل مسلسل "ستار تريك"، في أكتوبر 2021، ومغنية البوب كاتي بيري الشهر الماضي.