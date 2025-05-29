تكنولوجيا: تطبيق واتساب يختبر خيار تسجيل خروج بسيط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة واتساب باستمرار على تطوير ميزات جديدة، والتي تظهر عادةً في نسخ البيتا قبل إصدارها رسميًا. واليوم، اكتشف بعض المستخدمين المهتمين في نسخة البيتا الأخيرة من واتساب لأجهزة أندرويد خيار تسجيل خروج جديد ضمن إعدادات الحساب.

عند تفعيل هذا الخيار، سيُعرض أمامك خياران؛ الأول يسمح لك بتسجيل الخروج مع حذف جميع بياناتك وتفضيلاتك، بينما الثاني يتيح لك تسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالبيانات والتفضيلات.

في حال اخترت حذف البيانات، يشبه هذا الإجراء إلغاء تثبيت التطبيق، حيث يتم تسجيل خروجك وحذف جميع بيانات التطبيق وتفضيلاتك، لكنه لا يقوم بإزالتك من مجموعات المحادثة.

أما الخيار الآخر فيتيح لك تسجيل الخروج فقط دون التأثير على محادثاتك أو مجموعاتك أو بياناتك، بحيث يمكنك استعادتها بسهولة عند تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام رقم هاتفك.

بهذا الشكل، تبدو هذه الميزة مخصصة لمن يرغب في أخذ استراحة مؤقتة من واتساب لأي سبب كان. مع العلم أن خيار تسجيل الخروج لا يزال يحمل علامة “داخلي”، مما يشير إلى أنه يخضع للاختبار داخل فريق تطوير واتساب حاليًا. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في نسخة بيتا كاملة قريبًا، تليها النسخة الرسمية المستقرة بعد ذلك.

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