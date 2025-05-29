شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 27 قمرا صناعيا يوفر الإنترنت الفضائى من ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت من ساحل سبيس في فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، مُحمّل بـ 27 قمرًا صناعيًا، في مهمة ستارلينك من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وعاد مُعزز المرحلة الأولى من فالكون 9، المُسمى B1080، إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق كما هو مُخطط له، حيث هبط في المحيط الأطلسي على متن سفينة سبيس إكس المُسيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط التاسع عشر لـ B1080، وكانت ثلاثة عشر رحلة من أصل هذه الرحلات الـ 19 مهمات ستارلينك.

في غضون ذلك، واصلت المرحلة العليا من فالكون 9 حمل أقمار ستارلينك الـ 27 نحو مدار أرضي منخفض، مع نشرها هناك بعد حوالي 64 دقيقة من الإقلاع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

كان إطلاق اليوم هو المهمة الرابعة والستين لصاروخ فالكون 9 لعام 2025، وقد خُصصت ثمانٌ وأربعون رحلة من هذه الرحلات لبناء كوكبة ستارلينك العملاقة، التي تضم أكثر من 7500 قمر صناعي عامل، وهي في ازدياد مستمر.

كما أطلقت سبيس إكس صاروخها العملاق ستارشيب، الذي لا يزال قيد التطوير، ثلاث مرات هذا العام، وقد أُجريت أحدث رحلة تجريبية لستارشيب، وهي التاسعة حتى الآن.