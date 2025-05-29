شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لتخطى iOS 19 وتطلق iOS 26 مباشرة فى WWDC 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت تقارير أن شركة آبل تعتزم الإعلان عن نظام iOS 26 مباشرة خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025، متجاوزة بذلك الإصدارات التسلسلية من iOS 19 وحتى iOS 25، ولم توضح الشركة بعد أسباب هذا القفز الكبير في الأرقام، ما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة التحديث القادم وما إذا كان يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وفي سياق آخر من عالم التكنولوجيا، وبعد أكثر من 15 عامًا من إطلاق واتساب، أعلنت شركة ميتا عن إصدار تطبيق واتساب رسمي ومخصص لأجهزة آيباد، وهو ما طال انتظاره من قبل المستخدمين الذين ظلوا يعتمدون على نسخة الويب محدودة الإمكانيات.

واتساب للآيباد: 5 مزايا رئيسية

مكالمات صوتية ومرئية بقدرات كاملة



يدعم التطبيق الجديد إجراء المكالمات الصوتية والمرئية لما يصل إلى 32 مشاركًا، مع إمكانية مشاركة الشاشة واستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية للآيباد، وهي مزايا لم تكن متاحة عبر نسخة الويب.

دعم ميزة Stage Manager



التطبيق متوافق مع ميزة Stage Manager في iPadOS، والتي تسهل إدارة النوافذ والتطبيقات المفتوحة، وتتيح تعدد المهام بكفاءة، لكن الميزة متاحة فقط على مجموعة محددة من أجهزة آيباد، مثل iPad Pro بمعالج M4 وiPad Air بمعالج M2.

تشفير شامل للمراسلات



يحافظ التطبيق على بروتوكول التشفير التام بين الطرفين الذي تشتهر به واتساب، مما يعني أن الرسائل والوسائط تبقى مشفرة بالكامل، ولا يمكن لأي جهة خارجية بما في ذلك ميتا وآبل الوصول إليها.

دعم Split View وSlide Over



يمكن استخدام واتساب إلى جانب تطبيقات أخرى بفضل دعم ميزة Split View لتقسيم الشاشة، وSlide Over لتشغيل التطبيق في نافذة منبثقة، مما يحسن تجربة الاستخدام على الشاشة الكبيرة.

تكامل مع Apple Pencil وMagic Keyboard



يوفر التطبيق دعمًا مباشرًا لقلم آبل ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، ما يتيح مرونة أكبر في إدخال النصوص والتحكم بالتطبيق.