تكنولوجيا: ظهور هاتف Redmi غامض جديد في سجلات FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر هاتف Redmi غامض جديد في سجلات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل إطلاقه، لكن هذا الجهاز لم يدعم تقنية 5G وكان مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير. واليوم، ظهر هاتف Redmi آخر غير معروف التفاصيل، ولكنه يدعم 5G هذه المرة.

يأتي هذا الهاتف مجهزًا بدعم لتقنية Wi-Fi 6، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع GPS، وتقنية NFC. سيعمل الهاتف عند الإطلاق بنظام شاومي الجديد HyperOS 2.0، وسيُطرح بثلاثة خيارات للذاكرة العشوائية والتخزين: 6/128 جيجابايت، 8/128 جيجابايت، و8/256 جيجابايت.

حمل هذا الهاتف رقم الموديل 25062RN2DL، وهذه هي كل التفاصيل المتوفرة حتى الآن. ومن خلال المواصفات، يمكن الاستنتاج بسهولة أنه ينتمي إلى فئة الأجهزة متوسطة الأداء المنخفضة.

يشير رقم الموديل إلى أن الإطلاق كان مخططًا له في يونيو، لكن شركة شاومي وعلاماتها الفرعية لا تلتزم دائمًا بهذه الجداول الزمنية، لذا رغم أن الهاتف قادم قريبًا، إلا أنه ليس مؤكدًا أن يكون الإطلاق في الشهر القادم.

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