تكنولوجيا: تسريب جديد يفيد ان كاميرا Fujifilm X-E5 قد تحمل نفس عتاد X100VI في كاميرا APS-C مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات عديدة عن كاميرا Fujifilm X-E5 قبل موعد إطلاقها المتوقع، الذي يُشاع أن يكون في يونيو القادم. والآن بدأت أولى التفاصيل حول هذه الكاميرا الجديدة تتداول في أوساط المهتمين والتقارير الإخبارية.

تشير المعلومات التي وردت من مصدر موثوق، Fuji Rumors، إلى أن Fujifilm X-E5 ستأتي بنفس مستشعر X-Trans CMOS 5 HR بدقة 40 ميجابكسل ومعالج الصور X-Processor 5 الموجودين في كاميرا Fujifilm X100VI.

يعد هذا ترقية كبيرة مقارنةً بمستشعر X-Trans CMOS 4 ومعالج الصور X-Processor 4 في طراز X-E4 السابق، بل هو ترقية أكبر حتى من تلك التي شهدتها X100VI مقارنةً بـ X100V، حيث كانت الأخيرة تحمل معالج X-Processor 5 لكن مستشعر X-Trans 4 فقط.

تتعدى مزايا هذه الترقية مجرد تحسينات في الدقة وجودة الصور، إذ من المتوقع أن تتمتع X-E5 بتثبيت صورة داخلي (IBIS) بستة درجات على خمسة محاور، مما يجعلها أول كاميرا في سلسلة X-E تحصل على هذه التقنية، وهو ما يشكل نقلة نوعية مقارنةً بالإصدارات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الكاميرا قدرات محسنة جدًا في التصوير الفيديو والتركيز التلقائي، بفضل قوة المعالجة الجديدة والخوارزميات المتطورة للتركيز.

وعلى سبيل المقارنة، تدعم كاميرا X-E4 تصوير الفيديو بدقة DCI 4K بمعدل 29.97 إطار في الثانية، في حين يمكن لـ X100VI تصوير فيديو بدقة 6.2K بمعدل يصل إلى 29.97 إطار في الثانية، ودقة DCI 4K حتى 59.94 إطار في الثانية. كما تتميز X100VI بخيارات محاكاة أفلام أكثر، حيث توفر 20 نمطًا مقارنة بـ 18 فقط في X-E4.

أما في مجال التركيز التلقائي، فتمتلك X100VI خوارزميات متقدمة تسمح بالكشف عن مواضيع متنوعة مثل الحيوانات، والطيور، والسيارات، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والطائرات، والقطارات، بينما يقتصر كشف X-E4 على الوجوه والعينين فقط.

لا تزال هذه المعلومات في مرحلة التسريبات المبكرة، لذا قد تتغير التفاصيل، إلا أن مصدر Fuji Rumors يؤكد ثقته الكبيرة في صحة هذه المواصفات. يبقى أن ننتظر لنرى كيف ستقدم Fujifilm كاميرتها X-E5، هل ستكون ذات تصميم بسيط مثل سابقتها X-E4، أم ستضيف تحكمات جديدة مثل قرص محاكاة الأفلام الحسي الموجود في X-T50.

لكن من المؤكد أن X-E5 ستكون كاميرا مدمجة نسبيًا ضمن فئة APS-C، مما يجعلها منافسًا قويًا لكاميرات مثل Ricoh GR IV التي أعلنت مؤخرًا.

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