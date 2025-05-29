تكنولوجيا: خفض جديد في فائدة Apple Card يعزز جاذبيتها المالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل أبل تعديل خدماتها المصرفية، حيث أعلنت عن خفض جديد في معدل الفائدة لحساب التوفير المرتبط ببطاقة Apple Card داخل الولايات المتحدة.

كانت الفائدة عند الإطلاق 4.15%، ثم انخفضت تدريجيًا لتصل إلى 3.75% في مارس الماضي، واليوم تُسجل أدنى مستوى لها منذ إطلاق الخدمة، بنسبة 3.65%.

يُطابق هذا المعدل ما تقدمه Goldman Sachs في حسابات التوفير الخاصة بها، وهي الشريك المصرفي الرئيسي لخدمة Apple Card.

وقد جاء هذا التعديل الأخير استجابة للظروف الاقتصادية العامة، وعلى الرغم من التراجع، يظل المعدل أعلى بكثير من متوسط الفائدة الوطنية في الولايات المتحدة، والذي يبلغ 0.59% فقط (المعروف باسم العائد السنوي أو APY).

يعتمد نظام Apple Card على برنامج استرداد نقدي يُكافئ المستخدمين بنسب متفاوتة: 1% على جميع المشتريات، 2% عند الدفع باستخدام Apple Pay، و3% عند الشراء من متجر أبل أو شركائها مثل Uber وT-Mobile.

وتُعاد هذه الأموال إلى حساب Daily Cash، لكن يمكن تحويلها إلى حساب التوفير، حيث تبدأ في تحقيق فائدة تُحتسب يوميًا، مما يعني أن المبلغ ينمو يومًا بعد يوم طالما احتُفظ به في الحساب.

المصدر