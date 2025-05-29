شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تواصل التراجع رغم حكم قضائى ضد رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار بتكوين اليوم الخميس، وسط استمرار عمليات جني الأرباح بعد تسجيلها مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، بينما لم تنجح الأنباء الإيجابية حول حكم قضائي ضد الرسوم التجارية للرئيس دونالد ترامب في دعم أسواق العملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين بنسبة 1.2% لتسجل 107,721.6 دولار لتواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي بعد أن لامست لفترة وجيزة مستويات قياسية تجاوزت 110,000 دولارت؛ بحسب ما نقله موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

ولم تُظهر بتكوين وأسعار العملات المشفرة عمومًا تفاعلًا يُذكر مع قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية، التي قضت بأن ترامب تجاوز سلطاته عند فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين رئيسيين، ومنحت المحكمة مهلة 10 أيام للامتثال للحكم.

وعزز القرار شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مع آمال بتعثر خطط ترامب لفرض المزيد من الرسوم، والتي شكّلت مصدر قلق للأسواق هذا العام لكن البيت الأبيض سارع إلى استئناف الحكم، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات مجددًا بين الإدارة والمحاكم، وهو ما قد يعيد حالة عدم اليقين للأسواق.

وهبطت معظم العملات الرقمية بالتوازي مع بتكوين، متأخرة عن موجة الصعود في بقية الأسواق عالية المخاطر فقد تراجعت عملة ريبل (XRP)، وسولانا (Solana)، وكاردانو (Cardano) بنسب تراوحت بين 0.4% و2%.

وعلى النقيض، ارتفعت عملة إيثيريوم (Ethereum)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.1% لتصل إلى 2,722.26 دولار، مخالفة الاتجاه العام.

أما على صعيد العملات المشفرة الساخرة (الميمية)، فقد سجلت عملة دوجكوين (Dogecoin) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، في حين تراجعت عملة ترامب ($TRUMP) بنسبة 3% بعد أن خيّب عشاء الرئيس ترامب المخصص لحاملي العملة الكبار التوقعات.