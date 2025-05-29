شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: إنستجرام السبب فى استنزاف بطاريات هواتف بيكسل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني مؤخرًا من مشاكل غير عادية في استنزاف بطارية هاتف Pixel، فقد يكون إنستجرام هو السبب، في منشور دعم جديد ذكرت جوجل، أن إنستجرام قد حدث تطبيقه لمعالجة المشكلة.

ويتوفر الإصلاح في إصدار إنستجرام رقم 382.0.0.49.84، والذي يمكنك تنزيله الآن من متجر Google Play، وإذا لم يظهر خيار التحديث، فربما يكون لديك بالفعل ويمكنك التحقق بالضغط مطولًا على تطبيق إنستجرام ، ثم الضغط على "معلومات التطبيق"، ثم التمرير لأسفل للبحث عن رقم الإصدار.

ويبدو أن إنستجرام مسؤول عن شكاوى استنزاف البطارية على أجهزة بيكسل منذ تحديث برنامج بيكسل في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد موقع 9to5Google أنه عند سؤال جوجل عن مشكلة استنزاف البطارية، أشارت إلى منشور الدعم الذي أعلن عن تحديث إنستجرام، وكتب الموقع في منتصف مايو أن المشكلة يبدو أنها أثرت على جميع طرازات بيكسل التي حصلت على تحديث مايو، من بيكسل 6 إلى بيكسل 9، وليس من الواضح ما إذا كانت هواتف أندرويد أخرى قد تأثرت بالمشكلة نفسها، أو ما إذا كان إنستجرام هو السبب الرئيسي.