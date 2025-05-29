تكنولوجيا: Tecno تكشف رسميًا عن Pova Curve 5G: نحافة 7.5 مم، بطارية 5500 مللي أمبير، وذكاء صناعي بلا حدود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Tecno رسميًا عن هاتف Pova Curve 5G، والذي يُعد أنحف هاتف منحني بسُمك 7.5 مم، ويأتي ببطارية ضخمة سعتها 5500 مللي أمبير. تبلغ درجة انحناء الشاشة 55 درجة، وهو ما تقول Tecno إنه يمنح المستخدم تجربة استخدام مستقبلية ومريحة في اليد.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مميزة:الفضي، والأسود، والسماوي. وللأسف، وعلى عكس إصدارات Pova السابقة، لا يحمل الهاتف أي إضاءة LED على الجهة الخلفية.

من الجهة الأمامية، يضم Pova Curve شاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 1300 نتس في الذروة. وتمكنت Tecno من تحقيق نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93.8%.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300 Ultimate بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من الذاكرة العشوائية: 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية واحدة بسعة 128 جيجابايت.

تأتي البطارية بسعة 5500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط. وتؤكد Tecno حصول البطارية على شهادة TÜV Rheinland لدورات شحن طويلة تصل إلى 1800 دورة. ويمكن للهاتف الوصول إلى نسبة شحن 50٪ خلال 15 دقيقة فقط، و100٪ خلال 45 دقيقة.

من ناحية الكاميرات، يحتوي Pova Curve 5G على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX682 بحجم 1/1.73 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

واهتمت Tecno بشكل خاص بجودة الاتصال في هذا الهاتف، إذ وفرت تغطية هوائية بنسبة 86.5٪، مع دعم VoWiFi Dual Pass، وتقنية تحسين الإشارة في الوقت الفعلي.

على صعيد البرمجيات، زوّدت Tecno الهاتف بمساعدها الذكي Ella AI، وهو أول مساعد ذكي في فئته يدعم اللغات الهندية. وتشمل الميزات الذكية تقنيات مثل تقليل الضوضاء في المكالمات (AI Voiceprint Suppression)، والرد التلقائي الذكي على المكالمات، والمساعد الذكي في المكالمات مع ترجمات فورية وتلخيص ما بعد المكالمة، حتى لمكالمات واتساب.

كما يدعم الهاتف ميزة “الاتصال دون شبكة” للعمل في المناطق ضعيفة التغطية، رغم أن Tecno لم توضح آلية عملها بعد.

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