تكنولوجيا: أبل تسير على خطى تسلا وسامسونج في ترقيم إصدارات iOS وmacOS حسب سنة الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى أبل إلى إنهاء فوضى ترقيم أنظمة تشغيلها، وقررت بدء استخدام أسماء تعكس سنة الإصدار التالية لإطلاق النظام. هذا التغيير يجعل تسمية الأنظمة أكثر وضوحًا، ويُشبه ما تفعله شركات السيارات حين تطلق طرازات تحمل سنة مستقبلية لتبدو جديدة في ذهن المستهلك لعامين متتاليين.

على سبيل المثال، كما أطلقت تسلا نسختها الجديدة باسم Model Y 2026، ستُطلق أبل نظام iOS التالي باسم iOS 26.

يشمل هذا التغيير جميع أنظمة التشغيل التي تطورها أبل، لذلك بدلًا من تسميات مثل iOS 19، أو iPadOS 19، أو macOS 15، ستُعلن الشركة خلال مؤتمر WWDC 2025 عن iOS 26، وmacOS 26، وiPadOS 26، وغيرها من الأنظمة تحت نفس الترقيم.

سبق وأن استخدمت سامسونج استراتيجية مشابهة، حيث قفزت من Galaxy S10 في عام 2019 إلى Galaxy S20 في 2020، لتربط اسم الهاتف بسنة إطلاقه، مما جعل أجهزتها تبدو أكثر تطورًا مقارنة بآيفون، الذي لا يزال في نسخته السادسة عشرة فقط.

كما لجأت مايكروسوفت في وقتٍ ما إلى ترقيم نظام ويندوز بحسب سنة الإصدار، لكنها عادت لاحقًا إلى الترقيم التسلسلي.

حتى الآن، لا يُعرف ما إذا كانت أبل ستعتمد هذه الطريقة الجديدة في تسمية أجهزة آيفون أيضًا، أي أن تقفز مباشرة من iPhone 16 Pro Max إلى iPhone 26 Pro Max ليعمل على iOS 26 عند إطلاقه في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يأتي iOS 26 بتغيير بصري جذري، مما يزيد من حماس المتابعين لمؤتمر WWDC 2025 المنتظر.

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