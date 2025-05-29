شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تقوم بإيقاف الرسائل المباشرة المشفرة مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير جديد، لم يعد بإمكان مستخدمي X إرسال رسائل مشفرة على المنصة ، وأعلنت الشركة في تحديث أنها "توقف" الميزة مؤقتًا "حتى نعمل على إجراء بعض التحسينات، وسيظل بإمكان المستخدمين عرض الدردشات المشفرة المرسلة سابقًا، ولكن لن يتمكنوا من إرسال أي رسائل جديدة.

حتى الآن، كانت الرسائل المباشرة المشفرة متاحة فقط للرسائل بين المستخدمين المُتحقق منهم والمشتركين أو الذين سبق لهم قبول رسائل مباشرة من بعضهم البعض، وقد وُصفت هذه الميزة في لقطات شاشة من مركز مساعدة X بأنها "وصول مبكر". (تجدر الإشارة إلى وجود عدد من المحاذير المهمة الأخرى المتعلقة بتشفير X، حتى عندما كان يعمل، بما في ذلك عدم توفر التشفير مطلقًا للدردشات الجماعية أو رسائل الوسائط المتعددة أو البيانات الوصفية).

وليس من الواضح متى ستتوفر الميزة مجددًا، أو ما إذا كان "التوقف المؤقت" له علاقة بـ "XChat"، منصة الدردشة التي لم تُطلقها الشركة بعد ، ويُلمح موظفو X منذ فترة إلى XChat، التي يُقال إنها ستتضمن رسائل مباشرة مشفرة، وتشير لقطات الشاشة التي التقطها المُسربون إلى أن XChat قد يتضمن ميزات أمان إضافية مثل الدردشات المحمية برقم التعريف الشخصي (PIN).

ومع ذلك، رسميًا، لم تكشف X الكثير عن XChat أو ما يحدث مع الإصدار الحالي من الرسائل المباشرة المشفرة، كان البريد الوارد داخل تطبيق X أحد الميزات التي واجهت العديد من المشاكل الأسبوع الماضي بعد انقطاع في جميع أنحاء الموقع ، ربما بسبب حريق في منشأة تستخدمها الشركة في ولاية أوريجون ، مما تسبب في مشاكل فنية استمرت لأيام، وتشير التحديثات على صفحة منصة مطوري الشركة إلى أن بعض هذه المشاكل لم تُحل بعد.