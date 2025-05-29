تكنولوجيا: تسريب مواصفات وسعر Oppo A5m قبل الإعلان الرسمي عبر متجر بيع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقتربت سلسلة Oppo A5 من استقبال عضو جديد ينضم إليها قريبًا، وهو Oppo A5m. ورغم أن الهاتف لم يُعلن عنه رسميًا حتى الآن، إلا أن متجرًا بولنديًا سرّب تفاصيله مبكرًا، كاشفًا عن مواصفاته وسعره في بولندا.

وفقًا للقائمة المنشورة، سيُباع الجهاز بسعر 899 زلوتي بولندي، أي ما يعادل تقريبًا 239 دولارًا أمريكيًا أو 211 يورو. وبالنظر إلى المواصفات، يبدو أن الهاتف يقدّم قيمة مناسبة مقابل السعر.

سيأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 6s Gen 1.

كما يدعم ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل يرافقها مستشعر ثانوي للزينة بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل.

ومن حيث الطاقة، يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير، ويعمل بنظام تشغيل Android 15، مع دعم لميزات Oppo AI. كما يشمل منفذ سماعات 3.5 ملم، ومستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل، فضلًا عن تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

أما الأبعاد، فهي 165.71×76.24×7.99 مم، ويبلغ وزن الجهاز 193 جرامًا.

واللافت أن هذه المواصفات تتطابق تمامًا مع تلك الخاصة بهاتف Oppo A5 4G الذي أُعلن عنه مؤخرًا، مما يشير إلى أن A5m قد يكون مجرد نسخة معاد تسميتها لتناسب أسواقًا محددة.

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