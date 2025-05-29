تكنولوجيا: تسريبات Nintendo Switch 2 تكشف عن وضعَي الإضاءة والظلام فقط… والمزيد من التخصيص قادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة حول Nintendo Switch 2 عن تفاصيل محدودة تتعلق بخيارات التخصيص، حيث تُظهر القوائم المسربة من مقاطع فتح الصندوق أن الجهاز يوفر فقط وضعين للواجهة: الوضع الفاتح والوضع الداكن.

وبينما يُتوقع أن يقدم الجهاز أداءً محسّنًا في الألعاب ذات الرسوميات المكثفة، يبدو أنه لا يستهدف حاليًا عشّاق التخصيص.

بحسب ما ظهر في تسريبات متعددة على Reddit، فإن قائمة Themes في إعدادات النظام تحتوي فقط على خيارين: Basic Light Mode وBasic Dark Mode، ما تسبب في خيبة أمل لدى محبي التخصيص.

مع ذلك، لم يكن هذا مفاجئًا بالكامل، فقد ذكرت منصة Nintendo Soup سابقًا أن الجهاز سيصدر بخيارين فقط للثيمات في يوم الإطلاق.

ويُذكر أن محدودية التخصيص كانت من أبرز انتقادات اللاعبين تجاه النسخة الأولى من Switch، خصوصًا أن الوضع الداكن لم تتم إضافته إلا بعد خمس سنوات من الإطلاق، وتحديدًا في عام 2022.

في المقابل، قدم جهاز 3DS سابقًا إمكانيات واسعة لتعديل الخلفية والرموز والأصوات الخاصة بالقائمة الرئيسية، وهو ما يفتقر إليه Switch حتى الآن.

ورغم أن الوضع الداكن يُحسّن من قابلية القراءة، إلا أن البعض يرى أنه لا يضيف طابعًا بصريًا مميزًا، سواء على الحواسيب أو الهواتف الذكية.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن تحديثات مستقبلية قد تجلب أنماطًا إضافية. ويُعتقد أن النسخة البرمجية الظاهرة في مقاطع فتح الصندوق أقدم من تلك التي تظهر في معاينات ميزة Nintendo Today، ما يعزز احتمال قدوم مزيد من الثيمات.

وبحسب حساب Switch 2 Stock Alerts على منصة X، هناك احتمال أن يصدر تحديث يوم الإطلاق يضيف خيارات تخصيص إضافية، قد تكون حصرية لأعضاء خدمة Nintendo Switch Online أو قابلة للاسترداد باستخدام نقاط Platinum.

وحتى الآن، وجود قسم “الثيمات” داخل إعدادات النظام، رغم اقتصاره على خيارين فقط، يمنح اللاعبين أملًا بقدوم المزيد من خيارات التخصيص في المستقبل.

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