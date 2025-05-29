شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 19 قد يكون أول آيفون بشاشة كاملة وكاميرا أمامية أسفل الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة طال انتظارها، تعمل آبل حاليًا على تطوير تقنية جديدة قد تمكّنها أخيرًا من تقديم أول iPhone بشاشة كاملة دون أى ثقوب أو نتوءات مرئية، وذلك بحلول إصدار iPhone 19، والمتوقع إطلاقه فى عام 2027، تزامنًا مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Information، فإن آبل تُخطط لنقل كل من نظام Face ID والكاميرا الأمامية إلى أسفل الشاشة، مما يفتح المجال لتصميم آيفون بشاشة تمتد من الحافة إلى الحافة دون أى انقطاع.

ويُعد نقل مستشعرات Face ID إلى أسفل الشاشة تحديًا تقنيًا كبيرًا، نظرًا لاعتماد هذه التقنية على الأشعة تحت الحمراء لمسح الوجه، فى حين أن معظم الشاشات الحالية لا تسمح بمرور هذا النوع من الضوء بكفاءة، ما قد يؤثر سلبًا على دقة التعرف.

لكن آبل، كما يبدو، وجدت حلًا ذكيًا لهذه المشكلة. فقد حصلت الشركة مؤخرًا على براءة اختراع تقترح إزالة بعض وحدات البكسل الدقيقة (الأحمر، الأخضر، والأزرق) فى مناطق محددة من الشاشة لإنشاء “ممرات شفافة” تسمح بمرور الأشعة تحت الحمراء بسهولة دون التأثير على جودة الصورة. وتشير براءة الاختراع أيضًا إلى إعادة تصميم الدوائر والأسلاك فى هذه المناطق لتوفير مساحة عمل مناسبة للمستشعرات.

ورغم أن بعض الشائعات السابقة توقعت وصول تقنية Face ID أسفل الشاشة مع iPhone 15 أو 16، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق. ومع ذلك، يرجح المحلل “جيف بو” أن iPhone 17 Pro Max سيشهد أول تغيير ملحوظ فى هذا الاتجاه من خلال تقليص حجم “الجزيرة الديناميكية”، ما يُعد تمهيدًا لتصميم الشاشة الكاملة فى الإصدارات القادمة.

من جهة أخرى، لا تُعد الكاميرات الأمامية أسفل الشاشة تقنية جديدة تمامًا، إذ استخدمتها بعض شركات أندرويد مثل سامسونغ فى أجهزة قابلة للطى مثل Galaxy Z Fold، لكنها لم تقدم أداءً مرضيًا من حيث جودة الصور والفيديو، خصوصًا فى المكالمات المرئية والتقاط السيلفي. ولهذا، فإن التحدى أمام آبل هو الحفاظ على جودة الكاميرا العالية التى اعتاد عليها المستخدمون.

وتتزامن هذه التسريبات مع قرب إطلاق سلسلة iPhone 17 فى سبتمبر المقبل، والتى ستتضمن أربعة طرازات: iPhone 17، 17 Air، 17 Pro، و17 Pro Max. وتُشير التقارير إلى أن iPhone 17 Air سيحل محل نسخ Plus، وسيكون أنحف هاتف رائد تطلقه آبل على الإطلاق، بسُمك لا يتجاوز 5.5 مم ووزن 145 جرامًا فقط.

فى حال نجاح آبل فى تنفيذ هذه التقنيات، فإن iPhone 19 سيُحدث نقلة نوعية فى عالم الهواتف الذكية من حيث التصميم والتقنيات البصرية، ليُعيد تعريف شكل الهاتف المثالى بمناسبة مرور عقدين على إطلاق أول جهاز آيفون.