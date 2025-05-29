شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طموح آبل فى الألعاب يدخل مرحلة جديدة مع تطبيق iOS 19 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لاتخاذ خطوة أكثر جدية في عالم الألعاب الإلكترونية، من خلال تطوير تطبيق جديد مخصص للألعاب ضمن نظام iOS 19. هذه الخطوة قد تتيح أخيرًا للمستخدمين الاستفادة من الإمكانيات القوية التي توفرها أجهزة آيفون المتقدمة، ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج، تخطط آبل لتثبيت التطبيق الجديد مسبقًا على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وحتى على جهاز Apple TV، خلال وقت لاحق من هذا العام.

التطبيق الجديد يبدو أنه سيعالج مشكلة افتقار أجهزة آيفون إلى ميزات ألعاب مدمجة وقوية، وهي المشكلة التي طالما شكا منها المستخدمون، كما أنه قد يمثل تحولا استراتيجيا بعيدًا عن تطبيق Game Center الحالي، الذي لم يحقق نجاحًا يذكر، بالرغم من محاولاته ليكون منصة موحدة للاعبين على أجهزة آبل المختلفة.

بحسب التقرير، فإن التطبيق سيتضمن توصيات تحريرية من آبل، شبيهة بتلك الموجودة في تطبيقات مثل Apple Music وApple News وApple Fitness، لكنه على الأرجح سيكون وسيلة لدعم خدمة Apple Arcade، وهي الخدمة التي تتيح الوصول إلى مكتبة من الألعاب مقابل اشتراك شهري بقيمة 99 جنيهًا، ويبدو أن التطبيق الجديد سيحل محل Game Center بشكل كامل، خاصة بعد فشله في منافسة نظائره على نظام أندرويد.

عند إطلاق خدمة Arcade في عام 2019، كانت آبل تسعى لمنافسة شركات كبرى في مجال الألعاب مثل جوجل ومايكروسوفت ونينتندو. ورغم أن الخدمة توفر مجموعة متنوعة من الألعاب، إلا أنها لم تنجح في جذب العناوين الكبرى التي يبحث عنها اللاعبون.

كذلك التطبيق الجديد قد يستفيد من نموذج الاشتراك الموجود بالفعل في Arcade، لكنه يركز أكثر على تقديم أدوات وتوصيات تشبه تلك الموجودة في المنصات المتخصصة مثل Steam، ما قد يمثل نقلة نوعية مقارنة بـ Game Center.

وتشير المعلومات إلى أن التطبيق قد يتكامل بشكل عميق مع تطبيقات أخرى من آبل، مثل دمجه مع FaceTime للسماح ببث الألعاب مباشرة بطريقة تشبه ما يقدمه Twitch، كما قد يتضمن أدوات لمتابعة النشاطات داخل الألعاب، وربط اللاعبين اجتماعيًا بأسلوب شبيه بمنصة Steam، ولا يستبعد أن تقدم آبل ملحقات جديدة بالتعاون مع شركات أخرى لتعزيز تجربة اللعب على أجهزتها.

بالنسبة لصناعة الألعاب، فإن هذه الخطوة من آبل قد تكون محاولة جادة لتعزيز مكانتها في سوق تقدر قيمته عالميًا بـ 180 مليار دولار، ورغم سيطرتها على سوق الهواتف الذكية، لم تنجح آبل حتى الآن في تحقيق اختراق حقيقي في قطاع الألعاب، لكنها قد تقترب من ذلك عبر توحيد تجربة اللعب وتقديم منصة متكاملة تنافس بقوة على أجهزة آيفون وآيباد وماك.