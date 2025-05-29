شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون يخضع لمزيد من التغييرات التجميلية فى العامين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت تقارير متعددة من مصادر مختلفة في صناعة الهواتف الذكية أن سلسلة هواتف iPhone 17 تخضع لإعادة تصميم ، وإلى جانب هذا التغيير المثير للجدل، أفادت التقارير أن Apple تخطط لمزيد من التحديثات في تصميم هواتف iPhone التي ستصدر في عامي 2026 و2027.

يكشف تقرير، من داخل سلسلة التوريد أن جزر الكاميرا الكبيرة في iPhone 17 هي مجرد بداية لترقيات Apple الجديدة، سينقل iPhone 18، الذي سيصدر في عام 2026، Face ID أسفل الشاشة، وستتخلص الشاشة من الجزيرة الديناميكية لثقب بدلاً من ذلك.

والأهم من ذلك بكثير، في رأيي، سيحتوي iPhone الذي سيصدر في عام 2027 أخيرًا على شاشة بدون فتحات ، كما سيتم نقل Face ID بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية أسفل الشاشة، مما يجعل iPhone بشاشة أمامية كاملة حقًا.

هذا شيء كنت آمل فيه لفترة طويلة جدًا، خاصة وأن مصنعي الهواتف الآخرين قد يحذون حذوه، وسيصادف عام 2027 الذكرى العشرين لإطلاق هاتف iPhone ، ومن المتوقع أن تطلق Apple طراز iPhone Pro جديدًا بالإضافة إلى هاتف iPhone القابل للطي الذي طال انتظاره ، وتشير التقارير حول طراز Pro الجديد إلى أنه سيركز على تصميم يعتمد في الغالب على الزجاج ، وقد يكون هاتف iPhone المزود بشاشة بدون أي فتحات هو طراز Pro الجديد.

وروّجت Apple لاتجاه الشقوق على شاشات الهواتف بعد أن ظهر هاتف Sharp Aquos S2 لأول مرة في عام 2017 ، وقد أدى ذلك أيضًا إلى ولادة تصميم ثقب الشاشة الذي لا تزال تستخدمه معظم الهواتف الذكية الحديثة، وبصفتي شخصًا يرفض التنازل عن شاشة الجهاز، لا أستطيع الانتظار حتى تعود الصناعة إلى الشاشات الخالية من الفتحات، ونأمل أن تكون الكاميرات الموجودة أسفل الشاشة جيدة بما يكفي بحلول عام 2027 حتى لا تلغي Apple خطتها الحالية.

بعد سنوات عديدة من استخدام التصميم نفسه كل عام عند إطلاق هواتف آيفون الجديدة، تجرى آبل تجارب أكثر على هواتفها ، بطبيعة الحال وكما هو الحال مع جزر الكاميرا الخلفية في آيفون 17 برو، لن تُلاقي جميع هذه التغييرات استحسانًا.

بل من المرجح أن يكون هناك من لا يرغب في إزالة الجزيرة الديناميكية أو فتحات الكاميرا الأمامية، مع ذلك، أتطلع بشوق إلى التخلص من النتوءات وغيرها من عوامل التشتيت في شاشات الهواتف إلى الأبد.