شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط إطلاق تطبيق مخصص لألعاب الفيديو لأجهزة آيفون وأيباد وماك يشبه Xbox والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة آبل للإعلان عن تطبيق مخصص لألعاب الفيديو لأجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV خلال مؤتمرها العالمى للمطورين الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج سيتيح لك التطبيق تشغيل الألعاب المثبتة على أجهزتك، كما سيعمل بمثابة مركز لأشياء مثل الإنجازات وقوائم المتصدرين.

ومن المتوقع، أن تُطلق آبل تطبيق الألعاب الخاص بها بالتزامن مع الإصدار القادم من نظام iOS فى سبتمبر المقبل، وفقًا لتقرير بلومبرج يبدو أن التطبيق سيحل محل مركز ألعاب آبل، وسيضم محتوى تحريريًا، ويتيح الوصول إلى الألعاب المتوفرة أيضًا على متجر التطبيقات، وقد وصف تقرير لموقع 9to5Mac العام الماضى التطبيق بأنه يعمل بشكل مشابه لتطبيق Xbox لأجهزة iPhone.

وتقول بلومبرج أن نسخة ماك من التطبيق الجديد ستسمح للمستخدمين "بالاستفادة من الألعاب التى تم تنزيلها خارج متجر التطبيقات".

يأتى تقرير بلومبرج فى أعقاب أنباء استحواذ آبل على أول استوديو ألعاب تابع لها. وأكدت الشركة لموقع Digital Trends استحواذها على RAC7، الاستوديو المكون من شخصين والذى ابتكر لعبة Sneaky Sasquatch، إحدى أوائل الألعاب التى صدرت على خدمة اشتراك ألعاب Apple Arcade.

ووفقًا لموقع Digital Trends، لن يندمج RAC7 مع أى فرق أخرى فى الشركة، بل سيواصل العمل كاستوديو ألعاب مستقل.