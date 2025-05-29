شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول ظهور عملى لـiPhone 17 Air بتصميم نحيف ومظهر مذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة جديدة تزيد من حدة الترقب حول هاتف آبل القادم، نشر المسرب الشهير “Majin Bu” مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمى على منصة X يُظهر فيه iPhone 17 Air لأول مرة بشكل عملي. وكتب مع الفيديو تعليقًا مقتضبًا: “iPhone 17 Air جميل.”، ما أثار موجة من التفاعل بين المستخدمين والخبراء على حد سواء.

ويُظهر الفيديو، الذى تبلغ مدته 14 ثانية فقط، أحد الأشخاص وهو يستعرض الهاتف النحيف بلونه المعدنى اللامع، فى مكان مفتوح على خلفية طبيعية. وتُبرز اللقطة الجانب السفلى من الهاتف، بما فى ذلك منفذ USB-C، بالإضافة إلى الهيكل الفضى المصقول والانحناء الطفيف للحواف، ما يؤكد على أن آبل تمضى فى اتجاه تصميم أكثر انسيابية وأناقة.

أنحف تصميم فى تاريخ آيفون؟

ما يلفت النظر هو النحافة اللافتة للهاتف، والتى تشير بوضوح إلى أن iPhone 17 Air سيكون الأرفع فى تاريخ أجهزة آبل المحمولة. وتسرى شائعات قوية بأن الهاتف سيبلغ سُمكه حوالى 6 ملم فقط، مقارنة بـ 7.8 ملم فى iPhone 16، ما يمثل طفرة تصميمية جريئة.

ويتوقع أن يعتمد الهاتف على هيكل مصنوع من خليط التيتانيوم والألمنيوم، مع إعادة تصميم داخلية كاملة لضمان الصلابة رغم الشكل فائق النحافة. ويعزز هذا الفيديو ما سبق تسريبه عن اجتياز الهاتف لاختبارات تحمل قوية، بما فى ذلك اختبار “الانحناء”، دون تعرضه لأى ضرر.

ما نعرفه حتى الآن عن iPhone 17 Air

بحسب التقارير المتداولة، سيأتى iPhone 17 Air بشاشة OLED بقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز عبر تقنية ProMotion، ما يتيح تجربة عرض فائقة الانسيابية. كما يُنتظر أن يحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة واسعة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، وهى ترقية كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة.

وسيعمل الهاتف حسب التوقعات بشريحة A19 الجديدة، مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، ما يضمن أداءً عاليًا خصوصًا فى التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أشيع أن آبل ستستخدم لأول مرة شريحة Wi-Fi من تطويرها الداخلى ضمن هذا النموذج.

موعد الإطلاق المحتمل

من المتوقع أن تكشف آبل رسميًا عن iPhone 17 Air خلال حدثها السنوى فى سبتمبر 2025، جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد عائلة iPhone 17. ويبدو أن هذا الهاتف سيكون موجهًا للمستخدمين الباحثين عن تصميم فائق الأناقة دون التنازل عن الأداء أو القوة.

ومع كل ظهور جديد، يتزايد حماس الجمهور لاكتشاف ما تخبئه آبل فى إصدار قد يُعيد تعريف مفهوم الهواتف فائقة النحافة من جديد.