شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق رسميًا تطبيقه على آيباد.. 5 مزايا تستحق التجربة والان مع تفاصيل الخبر

بعد أكثر من 15 عامًا على إطلاقه كأحد أكثر تطبيقات التراسل الفورى شعبية فى العالم، أعلنت شركة ميتا عن طرح تطبيق واتساب المخصص لأجهزة آيباد، التطبيق الجديد يأتى استجابة لمطالبات استمرت لسنوات من المستخدمين، الذين طالبوا بالحصول على تجربة كاملة مماثلة لما توفره نسخة واتساب على آيفون، والتى لم تكن متاحة سابقًا عبر نسخة الويب.

يتيح التطبيق الجديد لمستخدمى آيباد إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وتلقى الإشعارات الفورية، إلى جانب عدد من الخصائص الأخرى التى كانت غائبة عن تجربة الاستخدام على الجهاز اللوحي.

1- من أبرز المزايا التى يجلبها التطبيق الجديد دعمه الكامل للمكالمات الصوتية والمرئية، حيث يمكن إجراء محادثات جماعية تصل إلى 32 مشاركًا، مع إمكانية مشاركة الشاشة واستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية فى أن واحد، وهى مزايا لا توفرها نسخة الويب من التطبيق.

2- كما يدعم تطبيق واتساب على آيباد ميزة "ستيج مانجر" التى تقدمها آبل ضمن نظام iPadOS، والتى تتيح للمستخدمين تعدد المهام بكفاءة من خلال تنظيم التطبيقات المفتوحة فى نوافذ متداخلة، وتتوفر هذه الميزة على طرازات محددة من آيباد، مثل iPad Pro بمعالج M4، ونسخ Pro بقياس 12.9 بوصة من الجيل الثالث فما بعد، و11 بوصة من الجيل الأول فما بعد، بالإضافة إلى آيباد Air من الجيل الخامس، وطرازات iPad Air بمعالج M2.

3- ويستند التطبيق إلى بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف الذى تعتمد عليه واتساب، ما يعنى أن الرسائل والصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات تظل محمية بالكامل، ولا يمكن لأى جهة، بما فى ذلك ميتا أو آبل، الاطلاع عليها.

4- ويستغل التطبيق أيضًا الشاشة الكبيرة لأجهزة آيباد من خلال دعمه لخاصية "سبليت فيو"، ما يسمح للمستخدم بالعمل على تطبيقين فى نفس الوقت، جنبًا إلى جنب، كما يدعم ميزة "سلايد أوفر" التى تمكن من تشغيل واتساب بجوار تطبيقات أخرى دون الحاجة لإغلاقها.

5- ومن المزايا الإضافية أيضًا أن التطبيق يدعم بشكل أصلى قلم آبل ولوحة المفاتيح "ماجيك كيبورد"، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر فى اختيار أسلوب التفاعل مع التطبيق أثناء الدردشة أو الاستخدام اليومي.