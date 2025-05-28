تكنولوجيا: Xiaomi تسجل نتائج قياسية في الربع الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Xiaomi عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2025، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في جميع قطاعاتها الرئيسية. بلغت الإيرادات 111.3 مليار يوان صيني (15.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 47%، فيما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة تزيد عن 64% لتصل إلى 1.48 مليار دولار.

ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة تزيد عن 30% لتصل إلى 930 مليون دولار، حيث تمتلك Xiaomi الآن أكثر من 43,000 براءة اختراع عالميًا، مع تخصيص 47.7% من موظفيها للعمل في مجال البحث والتطوير.

حقق قطاع الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء (AIoT)، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات Xiaomi، إيرادات بلغت 12.8 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 22%. ووفقًا لمصادر Canalys، سجلت Xiaomi أكثر من 718.8 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بحلول مارس 2025، بزيادة 9.2% مقارنة بالعام الماضي. حافظت العلامة التجارية على مكانتها ضمن أفضل ثلاث شركات عالميًا في شحنات الهواتف الذكية لمدة 19 ربعًا متتاليًا، وقادت السوق الصينية من حيث إجمالي الشحنات.

كما كشفت Xiaomi عن استثمار تجاوز 13.5 مليار يوان (1.87 مليار دولار) في تطوير معالج Xring O1، الذي ظهر لأول مرة في هاتف Xiaomi 15S Pro وجهاز Pad 7 Ultra. وتشهد العلامة التجارية نموًا متزايدًا في سوق الهواتف الذكية الراقية في الصين، حيث استحوذت على ربع سوق الأجهزة المميزة.

في سوق الأجهزة اللوحية، احتلت Xiaomi المرتبة الثالثة عالميًا بشحنات بلغت 3.1 مليون وحدة في الربع الأول، بحصة سوقية 8.3%. كما تصدرت سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا خلال الفترة من يناير إلى مارس، واحتلت المرتبة الثانية عالميًا في سوق سماعات الأذن اللاسلكية (TWS) والأولى في الصين.

أفادت Xiaomi أيضًا بامتلاكها 943.7 مليون جهاز متصل بإنترنت الأشياء (باستثناء الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة)، وأضافت أكثر من 1000 متجر جديد في البر الرئيسي الصيني. بلغت إيرادات قطاع السيارات الكهربائية 2.5 مليار دولار، مع شحن أكثر من 75,000 سيارة من سلسلة SU7 في السوق الصينية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي شحنات SU7 إلى أكثر من 250,000 سيارة.