تكنولوجيا: ظهور هاتف Huawei nova Y73 على موقع الشركة العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Huawei قبل شهر عن هاتفها الذكي Enjoy 80 الموجه للسوق الصينية، والآن يظهر الجهاز نفسه على موقع Huawei العالمي تحت اسم nova Y73. يتميز الهاتف بتصميم ومواصفات مطابقة تمامًا لطراز Enjoy 80، مع توفره بخيارين للألوان: الأزرق والأسود.

يأتي هاتف nova Y73 مزودًا بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة HD+، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 1000 شمعة. تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مدمجة في فتحة دائرية، بينما تضم الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب عدسة مساعدة إضافية غير محددة المواصفات.

لم تُفصح Huawei عن نوع المعالج المستخدم في nova Y73، لكن تتردد شائعات بأنه معالج Kirin 710A المصنع بتقنية 14 نانومتر من عام 2018. يقترن هذا المعالج بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجابايت وخيارات تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. كما يتميز الهاتف بزر Enjoy X Key قابل للبرمجة على الجانب الأيسر.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل EMUI 12، ويحتوي على بطارية بسعة 6620 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة تصل إلى 40 واط. يوفر nova Y73 أيضًا حماية من الماء والغبار بمعيار IP64، ودعم تقنية NFC، ومنفذ سماعات رأس، ومنفذ الأشعة تحت الحمراء. لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار أو مواعيد التوفر بعد.

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