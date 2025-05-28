شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توقف عمليات احتيال تتجاوز مليارى دولار على متجر التطبيقات فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

منذ إطلاقه فى عام 2008، حافظ متجر التطبيقات من آبل على مكانته كبيئة آمنة للمستخدمين ومنصة موثوقة للمطورين، ووفقًا لأحدث تحليل تجريه الشركة بشأن الاحتيال، تمكنت آبل خلال عام 2024 وحده من منع عمليات احتيال تجاوزت قيمتها مليارى دولار، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الأنشطة الاحتيالية داخل المتجر.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالى المعاملات الاحتيالية التى أوقفتها آبل خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9 مليارات دولار، ما يعكس تصاعد التهديدات التى تواجهها بيئة التطبيقات الرقمية والحاجة المستمرة لتعزيز أنظمة الحماية.

وشددت آبل الرقابة هذا العام على المطورين، حيث حذفت أكثر من 146 ألف حساب مطور بسبب شبهات تتعلق بالاحتيال، ومنعت 139 ألف حساب إضافى من الوصول إلى المنصة من الأساس.

أما على صعيد المستخدمين، فقد رفضت آبل أكثر من 711 مليون محاولة تسجيل مشبوهة، وأغلقت قرابة 129 مليون حساب لمنع محاولات الخداع ونشر الرسائل المزعجة والتقييمات الوهمية، كما منعت الشركة تثبيت أو تشغيل نحو 4.6 مليون تطبيق غير مصرح به خلال الشهر الماضى فقط.

وامتدت إجراءات آبل إلى خارج متجر التطبيقات، حيث قامت بمنع أكثر من 10 آلاف تطبيق مزيف أو ضار تم رصدها على مواقع خارجية غير رسمية، غالبًا ما تحتوى على برمجيات خبيثة أو محتوى غير قانوني.

وتؤكد آبل أن الحفاظ على أمان متجر التطبيقات يظل تحديًا مستمرًا فى ظل تطور أساليب المحتالين ومحاولاتهم المتكررة لاختراق أنظمة الحماية، وتعتبر الشركة أن نجاحها فى التصدى لتلك المحاولات يعكس التزامها الدائم بحماية المستخدمين، ودعم المطورين من خلال الحفاظ على بيئة رقمية موثوقة.

ومع استمرار استقطاب متجر التطبيقات لملايين الزوار أسبوعيًا، تؤكد هذه الإجراءات المكثفة على دور المنصة كركيزة أساسية فى المعاملات الرقمية الآمنة، وعلى أهمية اليقظة الدائمة فى مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.