شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار Starship التاسع: إنجاز جزئى وإخفاق جديد فى طريق المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة سبيس إكس (SpaceX) مزيجًا من النجاحات والإخفاقات خلال الاختبار التاسع لصاروخ Starship، حيث نجح الصاروخ فى الانفصال عن المعزز الثقيل Super Heavy والوصول إلى المدار مساء الثلاثاء، قبل أن يفقد السيطرة ويبدأ فى دوران غير منتظم، لينتهى به المطاف فى المحيط الهندى خلال عملية إعادة دخول غير متحكم بها.

وبحسب الشركة، فقد تم إخلاء المجال الجوى المحيط بمكان السقوط المتوقع للصاروخ فى المحيط كإجراء احترازي.

ورغم النتيجة غير النهائية، يُعتبر هذا الاختبار هو الأكثر سلاسة خلال العام الجارى، خصوصًا بعد انفجارين متتاليين فى رحلتين سابقتين. انطلقت المركبة من منشأة “سبيس إكس” فى جنوب ولاية تكساس، مستخدمةً للمرة الأولى معززًا ثقيلًا تم استخدامه مسبقًا فى رحلة سابقة – وتحديدًا فى اختبار الطيران السابع.

وقد نجحت مرحلة الانفصال بين Starship وSuper Heavy بسلاسة، ووصلت المركبة إلى الفضاء. إلا أن الخطة التى كانت تقضى بفتح فتحة جانبية لإطلاق أقمار صناعية وهمية باءت بالفشل، إذ لم يتم فتح الباب المخصص لذلك.

وفى وقت لاحق من الرحلة، فقدت المركبة تحكمها فى الاتجاهات (attitude control)، ما جعلها غير قادرة على توجيه نفسها بشكل صحيح استعدادًا لعملية إعادة الدخول إلى الغلاف الجوى، الأمر الذى أدى إلى سقوطها غير المنضبط.

وجاء هذا الإطلاق بعد أقل من أسبوع على منح هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) الضوء الأخضر لإجراء الاختبار، عقب سلسلة من التحقيقات والتقييمات المتعلقة بانفجارات سابقة.

يُذكر أن الشركة نجحت فى يناير الماضى فى الإمساك بالمعزز الثقيل أثناء هبوطه للمرة الثانية، بينما انفصلت Starship بشكل سليم وأشعلت محركاتها بنجاح، لكنها تعرضت لعطل أدى إلى فقدانها لاحقًا، حيث تساقط الحطام فوق أجواء قريبة من بورتو ريكو، ما اضطر FAA إلى إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية فى تلك المنطقة.

وفى مارس الماضى، أجرت SpaceX تجربة أخرى شهدت نجاحًا جديدًا فى فصل المعزز الثقيل والتقاطه مجددًا عبر برج الإطلاق، إلا أن المركبة فقدت السيطرة بعد ثمانى دقائق من الطيران بسبب عطل فى عدد من محركات “رابتور”، ما أدى إلى دخولها فى حالة دوران غير مستقرة.

وبناءً على تلك التجارب السابقة، قامت FAA بتوسيع المناطق المحظورة فى المجال الجوى الأميركى والدولى، استنادًا إلى تقييم أمنى جديد قدمته SpaceX. كما أدخلت الشركة عددًا من التعديلات فى مكونات المركبة لتحسين الاعتمادية، بعد تحقيقات أجريت فى أسباب فقدان المركبة خلال الاختبار الثامن.

ورغم أن الاختبار التاسع لم يكتمل بنجاح تام، إلا أنه يُعد خطوة متقدمة فى مسار تطوير أكبر مركبة فضائية فى العالم، وهى المنظومة التى تأمل SpaceX أن تعتمد عليها فى المستقبل لنقل البشر إلى القمر والمريخ.