شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل دفعت 100 مليون دولار لمنع "نيل موهان" من الانضمام إلى X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لقاء بودكاست حديث عن كواليس غير معروفة من مسيرة الرئيس التنفيذى الحالى لـ YouTube، نيل موهان، الذى كاد أن يغادر جوجل قبل أكثر من عقد من الزمن، فى صفقة كانت ستنقله إلى شركة تويتر – المعروفة اليوم باسم X.

فى عام 2011، كان موهان على وشك قبول عرض لتولى منصب رئيس المنتجات فى تويتر، التى كانت حينها تبحث عن قيادة جديدة لتطوير منتجاتها. لكن جوجل، التى كانت تدرك جيدًا قيمة موهان، تحركت بسرعة وقدّمت له صفقة أسهم ضخمة بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار على شكل وحدات أسهم مقيدة (RSUs)، موزعة على عدة سنوات، لإبقائه داخل الشركة.

هذه الصفقة لم تكن مجرد قرار إدارى عابر، بل كانت نتيجة إدراك جوجل لأهمية موهان، الذى التحق بها عام 2007 بعد استحواذها على شركة DoubleClick، حيث لعب دورًا محوريًا فى بناء منظومة الإعلانات الرقمية، وساهم لاحقًا فى تسريع نمو YouTube، ليصبح أحد أبرز العقول المؤثرة فى صناعة المحتوى الرقمي.

ويعود الفضل فى محاولة استقطاب موهان إلى تويتر، جزئيًا، إلى ديفيد روزنبلات، أحد معلميه السابقين وعضو مجلس إدارة تويتر فى ذلك الوقت. لكن عرض جوجل المالى الكبير، الذى ترددت أصداؤه فى أوساط وادى السيليكون رغم بقاء تفاصيله طى الكتمان، أنهى المفاوضات لصالح جوجل.

نشأ موهان فى بيئة تقنية قوية، حيث درس الهندسة الكهربائية فى جامعة ستانفورد، وبدأ حياته المهنية فى شركة Andersen Consulting، قبل أن ينضم إلى شركة NetGravity الناشئة، التى أصبحت لاحقًا جزءًا من DoubleClick. ومن هناك، صعد سلم القيادة بثبات حتى أصبح عنصرًا لا غنى عنه فى جوجل.

وبعد سنوات من العمل خلف الكواليس، تم تعيينه فى عام 2023 كـ رئيس تنفيذى لـ YouTube، ليقود المنصة فى مرحلة جديدة من الابتكار والتوسع. ورغم أنه لا يظهر كثيرًا فى الإعلام، فإن هذه القصة تبرز مدى الثقة التى منحتها له جوجل، ليس فقط من خلال الأموال، بل برؤية طويلة الأمد لمستقبل منتجاتها.