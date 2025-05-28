تكنولوجيا: أبل قد تسمح أخيرًا بنقل شريحة eSIM من آيفون إلى أجهزة أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت عملية الانتقال بين الهواتف تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكن ما زال نقل شريحة eSIM يمثل عائقًا أمام المستخدمين، خاصة عند التحول من iPhone إلى جهاز أندرويد. ومع ذلك، يبدو أن هذا الوضع على وشك أن يتغير.

بحسب تقرير نشره موقع Android Authority، تعمل أبل على ميزة جديدة ضمن نظام iOS 19 تتيح للمستخدمين نقل ملف eSIM الخاص بهم من iPhone إلى هاتف أندرويد بسهولة. ويشير كود داخلي في النظام إلى أن الميزة الجديدة ستحمل اسم “النقل إلى أندرويد” وستكون متاحة من خلال الإعدادات.

ويُتوقع أن تقوم هذه الميزة بإنشاء رمز QR جديد يمكن للمستخدم ببساطة مسحه باستخدام هاتف أندرويد لإضافة شريحة eSIM. ومع ذلك، تُظهر التعليمات البرمجية أن هذه الإمكانية ستكون متاحة فقط للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 19 أو الإصدارات الأحدث.

الجدير بالذكر أن أبل تبيع حاليًا جميع هواتفها في الولايات المتحدة دون منفذ فعلي لبطاقات SIM التقليدية، ما يعني اعتمادًا كاملًا على eSIM.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المستخدم التواصل مع مزوّد الخدمة للحصول على رمز QR مخصص، وهي عملية تعتبر مزعجة وغير عملية للطرفين.

ومن المنتظر أن تكشف أبل عن تفاصيل هذه الميزة رسميًا خلال مؤتمر المطورين WWDC المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 13 يونيو.

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