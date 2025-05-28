شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكساس تُقر قانون حماية الأطفال على الإنترنت رغم معارضة تيم كوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، رسميًا على قانون جديد لحماية الأطفال على الإنترنت، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، حاول التدخل لتعديل القانون أو منعه قبل دخوله حيز التنفيذ.

القانون، الذى من المقرر أن يبدأ تطبيقه فى الأول من يناير المقبل، يُلزم متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”جوجل بلاي” بالتحقق من أعمار المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للقاصرين بتنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها.

وقد أثار هذا التشريع موجة من التحفظات، خاصة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعربت آبل عن مخاوفها من أن تطبيق القانون قد يُهدد خصوصية المستخدمين، باعتبار أن التحقق من الأعمار والموافقة الأبوية قد يتطلبان جمع بيانات حساسة.

وكانت صحيفة أمريكية قد كشفت الأسبوع الماضى أن تيم كوك أجرى مكالمة مباشرة مع الحاكم أبوت فى محاولة لإقناعه بتعديل القانون أو التراجع عنه، بعد تمريره فى المجلس التشريعى للولاية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن آبل وجوجل تعاونتا مع جماعات ضغط لمعارضة القانون، فى الوقت الذى تمكنت فيه آبل من إحباط مشروع قانون مشابه فى ولاية لويزيانا العام الماضى، رغم أن الولاية تعيد النظر فيه حاليًا.

تكساس ليست الأولى فى هذا المضمار، فقد كانت ولاية يوتا قد سبقتها بتطبيق قانون مماثل هذا العام، فيما تفيد التقارير بأن ما لا يقل عن تسع ولايات أمريكية أخرى تدرس إصدار قوانين مشابهة لضبط استخدام القاصرين للتطبيقات الإلكترونية.

ومن المرجح أن يؤدى تطبيق هذا القانون إلى تغييرات جذرية فى طريقة عمل متاجر التطبيقات، خاصة فى ما يتعلق بسياسات التحقق من الهوية والخصوصية، وهو ما سيضع شركات التكنولوجيا أمام تحديات تنظيمية وتقنية متزايدة فى المستقبل القريب.