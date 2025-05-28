شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أكثر من 15 عاما.. واتساب متاح الآن على أجهزة آيباد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 15 عامًا من استخدام واتساب، أطلقت ميتا أخيرًا نسخةً مخصصةً لأجهزة آيباد من منصة المراسلة الفورية الشهيرة.

و كان واتساب لأجهزة آيباد من أكثر التطبيقات طلبًا، وهو الآن متاحٌ أخيرًا، مما يجعله خطوةً هامة للغاية، حيث يُقدم إصدار واتساب لأجهزة آيباد ميزاتٍ مُشابهة لتلك الموجودة على أجهزة آيفون، إلا أن ميتا أجرت بعض التحسينات على واجهة المستخدم وميزاتٍ مُحسّنة لتعدد المهام على الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو آيباد أخيرًا من إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر تطبيق واتساب مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وبالتالى، سيصبح التواصل مع الأصدقاء والعائلة أسهل.

تعرّف على المزيد حول ما يُقدمه إصدار واتساب لأجهزة آيباد:واتساب على أجهزة iPad

أطلقت شركة Meta رسميًا تطبيق واتساب لأجهزة iPad بعد انتظار طويل، موفرةً ميزات iPadOS مخصصة للمستخدمين وكان اسم مستخدم واتساب على نظام X (المعروف سابقًا باسم تويتر) متاحًا لإصدار iPad منذ يومين، لكن التأكيد الرسمى يُريح مستخدمى iPad.

على أجهزة iPad، يُمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية أو مرئية بسلاسة، وتلقى الإشعارات، والوصول إلى جميع ميزات التطبيق، تمامًا كما هو الحال على أجهزة iPhone، علاوة على ذلك، يُمكن لمستخدمى iPad أيضًا الاستفادة من إمكانيات تعدد المهام فى واتساب، مثل Stage Manager وSplit View وSlide Over، مما يُتيح لهم الوصول إلى تطبيقات متعددة فى أن واحد.

كما قدّم واتساب مثالًا على إمكانية إرسال رسائل أثناء تصفح الويب، أو البحث عن خيارات لرحلة جماعية أثناء إجراء مكالمة جماعية.

ومع ذلك، فإن ميزة Stage Manager متوافقة فقط مع أجهزة iPad Pro المزودة بمعالج M4، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث فما فوق)، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول فما فوق)، وiPad Air (الجيل الخامس)، وiPad Air مقاس 11 بوصة (M2 فما فوق)، وiPad Air مقاس 13 بوصة (M2 فما فوق.

وسيدعم واتساب على أجهزة iPad أيضًا أوامر لوحة المفاتيح السحرية وقلم آبل لضمان استخدام سلس، كما طمأنت ميتا المستخدمين بأن تقنية الأجهزة المتعددة التى تقدمها تُمكّن التطبيق من مزامنة البيانات بين أجهزة iPhone وMac والأجهزة الأخرى.

وكما هو الحال مع الأجهزة الأخرى، ستظل الرسائل والمكالمات على أجهزة iPad مشفرة بالكامل لضمان الخصوصية.