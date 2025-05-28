تكنولوجيا: أخيرًا: WhatsApp يصل رسميًا إلى أجهزة iPad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح تطبيق WhatsApp متاحًا الآن رسميًا على أجهزة iPad عبر متجر App Store، ويمكن تحميله مجانًا كالمعتاد. ولأول مرة، بات بإمكان مستخدمي iPad استخدام واتساب كتطبيق أصلي على الجهاز اللوحي، دون الحاجة إلى الاعتماد على النسخة المخصصة للويب.

ويُعد دعم ميزات تعدد المهام من أبرز ما يميز الإصدار الجديد، حيث يمكن استخدام التطبيق كنافذة عائمة على جانب الشاشة أو ضمن أكثر من تطبيق في وضع Stage Manager.

كما يُمكن تشغيل WhatsApp في وضع Split Screen لعرض تطبيق آخر بجانبه في نفس الوقت. ويأتي الإصدار الجديد من التطبيق تحت رقم 25.16.81 كنسخة موحدة تدعم التشغيل على أجهزة iPhone وiPad وMac.

وتُظهر الصور الرسمية للتطبيق أن نسخة iPad تُشبه إلى حد كبير إصدار Mac أكثر من iPhone. حيث تُعرض الواجهة بشكل افتراضي بعمودين: أحدهما يعرض المحادثات النشطة، والآخر يُظهر المحادثة المحددة حاليًا. بينما تم نقل شريط القائمة إلى أسفل الشاشة، بدلًا من الجانب الأيسر كما هو الحال في تطبيق Mac.

ويدعم WhatsApp على iPad أغلب الميزات المعروفة في نسخة iPhone، مثل مشاركة القصص، وإجراء مكالمات الفيديو والصوت حتى 32 شخصًا، بالإضافة إلى مشاركة الشاشة.

ويتم مزامنة المحتوى تلقائيًا بين جميع الأجهزة المرتبطة بحساب المستخدم، ما يعني أن قراءة رسالة على iPad سيظهر أنها تمت قراءتها أيضًا على iPhone.

وأكدت WhatsApp أن جميع المحادثات، والمكالمات، والوسائط تظل مشفرة من الطرف إلى الطرف على iPad، حفاظًا على خصوصية المستخدمين.

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