تكنولوجيا: انطلاقة One UI 8 مع Fold7 وFlip7 وتحديث تجريبي لسلسلة S25 يبدأ الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا أن واجهة One UI 8 ستظهر لأول مرة على هواتف Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 وZ Flip7 FE. في المقابل، أصبح الإصدار التجريبي الأول متاحًا اليوم لمالكي هواتف Galaxy S25 وS25+ وS25 Ultra، بشرط تواجدهم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية.

وأكدت سامسونج أن التعاون الوثيق مع جوجل ساهم في جعل One UI 8 من أوائل الواجهات التي تعتمد نظام Android 16. ومن المنتظر أن تصل الهواتف القابلة للطي الجديدة من سامسونج خلال “الصيف”، وتحديدًا في يوليو حسب التوقعات، رغم عدم وجود موعد رسمي حتى الآن. لاحقًا، سيبدأ التحديث بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم، بدءًا بسلسلة S25 كما يتضح من تجربة البيتا.

وستعتمد One UI 8 بشكل موسع على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تم تقديمها لأول مرة مع سلسلة S25. وتجمع ميزات Galaxy AI بين المعالجة السحابية والمعالجة على الجهاز، بينما تتيح الواجهة الجديدة خيارًا لتقييد معالجة البيانات محليًا فقط لضمان خصوصية أكبر.

كما ستأتي قدرات الذكاء الاصطناعي بصيغة متعددة الوسائط، ما يعني أنها ستكون قادرة على فهم النصوص وما يتم عرضه على الشاشة في نفس الوقت، واستخدام هذا السياق لتقديم استجابات أكثر دقة. وسيحظى المستخدمون بتجربة أكثر تخصيصًا بفضل ميزتي Now Bar وNew Brief المحسّنتين.

لكن One UI 8 لا تركز فقط على الذكاء الاصطناعي. ستتيح الواجهة الجديدة للهاتف العمل كجهاز بث Auracast عبر البلوتوث، ما يسمح بمشاركة الصوت مع عدة سماعات متوافقة دون الحاجة إلى إقران، لتوفير تجربة استماع جماعية سلسة.

أيضًا، ستحصل تطبيقات النظام على تحسينات عملية، حيث سيقدم تطبيق Quick Share تجربة مشاركة ملفات أكثر سهولة وسرعة من خلال نقرة واحدة من إعدادات الوصول السريع.

أما تطبيق Reminder، فقد أصبح موجهًا أكثر للسفر، حيث يتيح إدارة القوائم والمواعيد، ويدعم الإدخال الصوتي، مع إمكانية مشاركة هذه القوائم مع رفقاء الرحلة.

ولم تغفل سامسونج جانب خدمات الصيانة، إذ ستسهل واجهة One UI 8 عملية دخول مراكز الخدمة من خلال رمز QR أو NFC، ما يُغني المستخدم عن ملء النماذج الورقية، حيث يتم استدعاء كل البيانات المطلوبة مباشرة من حساب سامسونج الخاص به.

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