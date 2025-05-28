شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يصبح ChatGPT Plus مجانيًا فى الإمارات؟ جدل بعد إعلان الشراكة مع OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "OpenAI" المطورة لتطبيق شات جى بى تى والإمارات مؤخرًا عن شراكة بينهما لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعى ضخم فى أبوظبى، لكن كانت هناك تقارير عن أن الإمارات ستتيح بالمجان ضمن هذه الشراكة اشتراك "ChatGPT Plus" بروبوت الدردشة شات جى بى تى داخل البلاد.

هل سيكون ChatGPT Plus مجانيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة؟

أعلنت OpenAI الأسبوع الماضى عن شراكتها فى مجال الذكاء الاصطناعى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيجعلها أول دولة تُمكّن ChatGPT فى جميع أنحاء البلاد، مما يعنى دمج الذكاء الاصطناعى فى قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات الحكومية.

ويذكر الإعلان الرسمى لشركة OpenAI إمكانية الوصول إلى ChatGPT على مستوى الدولة، ولكنه لا يذكر أنه سيكون مجانيًا للاشتراك الشخصى، وبينما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أنه سيكون متاحًا مجانًا لجميع سكان الإمارات، لم يصدر أى تأكيد من OpenAI أو حكومة الإمارات بشأن ذلك.

"ستدعم الشراكة الجديدة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من أدوات OpenAI في قطاعات حيوية، كالحكومة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل، للمساعدة في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، مع تحقيق فوائد مستدامة لشعبها، وبموجب هذه الشراكة، ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تُفعّل ChatGPT على مستوى الدولة، مما يتيح للمواطنين في جميع أنحاء البلاد الوصول إلى تقنيات OpenAI، وتتمتع شركة Stargate UAE بالقدرة على توفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة ضمن نطاق 2000 ميل، لتصل إلى ما يصل إلى نصف سكان العالم"

وقالت OpenAI فى بيانها الرسمي:

تعاون "OpenAI" مع الإمارات

تتعاون OpenAI، الشركة المطورة لتطبيق ChatGPT، مع الإمارات العربية المتحدة لبناء أحد أقوى مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعى فى العالم، مما يمثل خطوة جريئة فى مبادرة الشركة الجديدة "OpenAI for Countries"، حيث سيتم تطوير المشروع الجديد، المسمى Stargate UAE، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والشركات الإماراتية المحلية، وسيكون بمثابة ركيزة أساسية فى البنية التحتية العالمية المتنامية لشركة OpenAI.

ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب حملة دبلوماسية رفيعة المستوى قادها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته للدولة الخليجية الأسبوع الماضى، وخلال الزيارة، كشف ترامب ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النقاب عن خطط لإنشاء مركز بيانات ضخم بقدرة خمسة جيجاوات فى أبوظبى - ومن المقرر أن يكون Stargate UAE بمثابة المرحلة الأولى من هذه الرؤية الأوسع بقدرة جيجاوات واحدة.

بناء مركز حوسبة قوي؟

تستعد شركة OpenAI وشركاؤها لبناء مركز حوسبة ذكاء اصطناعى بقدرة جيجاواط واحد فى أبوظبى، على أن يُفتتح بحلول عام 2026 بطاقة تبلغ حوالى 200 ميجاواط، وسيكون هذا المركز الأول من بين عدة مراكز بيانات مُخطط لها فى المجمع العام المقبل.

وسيكون هذا المركز، الذى تبلغ قدرته جيجاواط واحد، جزءًا من مركز بيانات أبوظبى الأكبر بقدرة 5 جيجاواط، والذى أعلن عنه الرئيس ترامب ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد خلال زيارة الأول الأسبوع الماضى، ويشير تقرير أكسيوس إلى أن الاستثمار الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر G42 قد يصل إلى حوالى 20 مليار دولار، مع توقعات بوصول النفقات فى الخليج إلى 8 مليارات دولار والولايات المتحدة إلى 10 مليارات دولار، كما وافقت الحكومة الأمريكية على الصفقة.