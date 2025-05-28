تكنولوجيا: ‏نينتندو تُعلن رسميًا عن موعد إصدار Switch 2 وتعمل على توسيع خدماتها في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Nintendo أنها ستُصدر جهاز Nintendo Switch 2 في الخامس من يونيو، وسط ترقب كبير من جمهور اللاعبين حول العالم.

وفي خطوة لافتة للمستخدمين في المنطقة العربية، كشفت Nintendo أيضًا أنها تعمل على إطلاق خدماتها الشبكية رسميًا في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خدمة Nintendo Switch Online ومتجر Nintendo eShop.

ورغم أن التفاصيل الدقيقة لم تُعلن بعد، فإن الشركة وعدت بالكشف عن موعد الإطلاق الرسمي والتفاصيل المتعلقة بالخدمات في وقت لاحق، داعية المستخدمين إلى متابعة التحديثات القادمة.

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