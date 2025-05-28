تكنولوجيا: إطلاق Vivo S30 Pro Mini هذا الأسبوع بتصميم مبهر وبطارية 6500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من الشائعات، أطلقت شركة Vivo موقعًا تشويقيًا يؤكد رسميًا أن هاتف Vivo S30 Pro Mini سيتم الكشف عنه يوم الخميس الموافق 29 مايو.

وأظهر الموقع الهاتف بأربعة ألوان جذابة: الأصفر، الوردي، الأزرق، والأسود. ويتميز الإصدار الأزرق بإطار معدني بلون متناسق مع الجهة الخلفية، في حين تأتي الإطارات في بقية الألوان بلون أسود.

يتضمن الهاتف وحدة كاميرا صغيرة على شكل كبسولة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكاميرا الثالثة والفلاش تم وضعهما على يمين الوحدة. ويأتي Vivo S30 Pro Mini بشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.31 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعله بحجم مماثل تقريبًا لهاتف Apple iPhone 16 أو Google Pixel 9.

ورغم أبعاده المدمجة وسُمكه الذي لا يتجاوز 7.99 مم ووزنه البالغ 186 جرامًا، نجحت Vivo في تزويده ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير. وتُتوقع أن تقدم هذه البطارية، إلى جانب معالج MediaTek Dimensity 9300+، أداءً قويًا وعمر بطارية ممتاز.

أما الهيكل، فقد حصل على شهادة IP69 لمقاومة الماء بالكامل، ويحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر بصمة بصري مدمج داخل الشاشة.

وتضم وحدة الكاميرا الرئيسية مستشعر Sony IMX921 بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، ويأتي بحجم 1/1.56 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد كاميرا تليفوتو بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري ثلاثي، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

من المنتظر أن تكشف Vivo عن باقي التفاصيل المتعلقة بالسعر، وموعد التوفر، والمواصفات الأخرى خلال حدث الإطلاق الرسمي في 29 مايو.

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