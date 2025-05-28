شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات المشفرة تتراجع .. و"بيتكوين" تهبط دون 109 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معظم العملات المشفرة تراجعا فى أسعارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق "بيتكوين" المتداولة فى السوق الأمريكية.

وتراجعت "بيتكوين" بنسبة 0.85% عند 108946.4 دولار، وتستحوذ على نحو 63.1% من إجمالى قيمة سوق العملات المشفرة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وانخفضت ثانى أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55% إلى 2642.7 دولار، كما تراجعت الريبل بنسبة 1.3% عند حوالى 2.3 دولار، ودوج كوين بنسبة 2.2% إلى 22.28 سنت.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.43 تريليون دولار، فيما قفز إجمالى حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 9% إلى 123.66 مليار دولار، وفقا لبيانات المنصة.

وشهدت صناديق "بيتكوين" المتداولة فى الولايات المتحدة، وعددها 11 صندوقا، تدفقات صافية قوية بلغت نحو 5.77 مليار دولار منذ بداية الشهر الجارى، فى أعلى مستوى يُسجل منذ نوفمبر الماضى، وفقا لبيانات شركة "سوسو فاليو".

وفى سياق متصل، كشفت شركة "ترامب ميديا" يوم أمس عن خطتها لجمع تمويلات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، تعتزم من خلالها إنشاء احتياطى من عملة بيتكوين، وستتم عملية التمويل من خلال طرح خاص يشمل إصدار أسهم عادية إلى جانب سندات قابلة للتحويل.